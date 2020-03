El emotivo mensaje de María Teresa Campos ante el coronavirus: "Resistiremos, somos un gran país"

La pandemia del COVID-19 se ha llevado la vida de 1.724 personas en nuestro país y cuenta con 24.304 personas contagiadas en España. El Gobierno está tomando serias medidas para intentar aplacar esta rápida expansión del virus y entre las mismas se encuentra el confinamiento en nuestros hogares. Por ello, en los magacines diarios estamos viendo ahora como muchos de sus colaboradores participan en estos espacios pero vía conexión Skype desde sus hogares. Es precisamente lo que sucedió con Terelu Campos, que este sábado 21 de marzo conectó con 'Viva la vida' para hablar de la situación y para permitir a su madre, María Teresa Campos, hablar también sobre el confinamiento en el que se encuentra el país completo.

Emma García, Alejandra Rubio y María Teresa Campos en 'Viva la vida'

Campos explicó que "yo me metí en casa una semana antes de que lo pidieran, ya llevo 15 días y dejó claro que "no me pienso mover porque quiero cumplir todo lo que hay que cumplir". La veterana periodista pidió a todos que tengamos "mucha solidaridad" y afirmó muy emocionada que "te las cosas tan duras como esta, luego siempre se dice que aprendemos cosas buenas". Además, la presentadora quiso hacer un alegato a favor de todos los profesionales de la sanidad que están luchando de forma incansable por todos nosotros. "Ahora yo quiero reconocer el trabajo de todas las personas que están en hospitales; el trabajo de enfermeros y médicos a los que les debemos tanto por su dedicación". Terelu y yo salimos cada día a esa ventana para aplaudir", añadió.

Campos explicó que ahora se encuentra con su hija Terelu Campos, lugar en el que no duda en hacer ejercicios de respiración y estar muy atenta a la actualidad. "Me despierto muy temprano y me pongo a ver cosas (...) también hago ejercicios de respiración, que hace años que hago; cojo el aire desde la tripa vez de los pulmones. Ahora me sirve para ver que puedo tomar aire con facilidad", añadió la malagueña. Además, pidió a todos sus espectadores que se hidraten porque "hay que estar en las mejores condiciones para poder resistir, como dice la canción del Dúo Dinámico "Resistiré"". Campos dejó claro que está convencida que "resistiremos porque somos un gran país, tenemos que estar unidos" y pidió que no haya batallas políticas: "No es el momento para decir esto o lo otro (...) no es el mismo. Ya tendremos tiempo".

Recuerdo a Carlos Falcó

Emma García se mostró convencida que juntos superaremos esta grave crisis y confesó que "me emociona mucho todo. A veces se nos olvida dónde estábamos antes de esto y cuando volvemos a la realidad, me emociono muchísimo. Pero entre todos vamos a conseguir acabar con esto". Finalmente, María Teresa Campos quiso cerrar su intervención acordándose del recién fallecido por coronavirus Carlos Falcó. "Me ha quedado un recuerdo muy bonito para toda la vida de él, fue un maravilloso señor, un gran caballero (...) me siento muy triste por él y por Tamara Falcó".