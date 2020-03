Alejandra Rubio carga contra Rocío Flores tras su preocupación por Rocío Carrasco en 'Supervivientes'

Desde que Rocío Flores se derrumbara en 'Supervivientes 2020' por no tener noticias de su madre tras conocer la existencia del coronavirus se ha hablado mucho del tema en los magacines de Telecinco. Su padre, Antonio David Flores, fue el primero en opinar que Rocío Carrasco debería de mandarle un mensaje de vuelta a su hija, pero no todos opinan igual. Desde el otro bando de esta complicada historia familiar, Alejandra Rubio opinaba del asunto en 'Viva la vida'.

Alejandra Rubio en 'Viva la vida'

Las Campos son muy amigas de Rocío Carrasco, y efectivamente, la joven colaboradora no apoya el comportamiento de Flores en el reality. "Me parece alucinante que después de siete años, que han pasado muchísimas cosas por las que también se hubiera preocupado por su madre y no lo ha hecho, que ahora monte este show para ganar un poco de tele y que se siga hablando de este tema", ha afirmado tajante Alejandra Rubio. Pero la chica no se quedó ahí, y es que afirmó tajante: "Puede que sea una reacción de miedo, pero no me creo nada ya".

Del tema se siguió hablando y por ello, el resto de colaboradores también quisieron dar su opinión al respecto. Por un lado, Aurelio Manzano opinaba que independientemente del agobio que sufrió, no cree que Rocío dijera nada para poner a su madre en un compromiso porque "ella mejor que nadie sabe que no se ha manifestado ni se va a manifestar". Rubio por su parte quiso dejar claro que Rocío Carrasco no debería mandarle un mensaje a su hija: "Si estuviera mal, su hija va a ser la primera en enterarse. Creo que es algo innecesario, no se ha hecho en estos años ni se debería hacer ahora, cuando salga de 'Supervivientes' me gustaría que hablasen pero ahora no es el momento".

El repaso a Antonio David Flores

Alejandra Rubio no dejó pasar la oportunidad de opinar sobre Antonio David, quien considera que quizás se interesa demasiado por su exmujer: "Si su padre le dice que todo está bien, englobará también a su madre porque al final son familia. Él sabe más de lo que muchos sabemos porque se interesa mucho por la vida de Rocío". Los colaboradores le pedían que especificara sus palabras y ella respondió: "Siempre saca información de donde puede y se monta su película. Hay muchas cosas que se dicen y no son verdad", aseguraba.