Ana María Aldón vuelve a estar en el foco de la noticia, esta vez por las declaraciones en exclusiva que ha hecho en una revista sobre el estado de su relación con José Ortega Cano, así como de todo el entorno que rodea a la pareja. En ella, la andaluza carga duramente contra su familia política, donde afirmó que esta le hacía la vida imposible, un testimonio del que pareció no tener reparo para hablar.

Emma García y Diego Arrabal conversan mientras esperan la llegada de Ana María Aldón en 'Viva la vida'

Estas palabras se produjeron justo después de que la andaluza abandonase el plató de 'Viva la vida', algo que molestó a Emma García: "No me gusta que cuando pase algo no se solucionen las cosas en el plató", dijo en una conversación con Diego Arrabal. "Me sentí mal. Le he hecho las preguntas con mucho pudor, respeto y cariño hacia ella. Estoy sorprendida de que no aguante todo el programa y que luego haga una exclusiva. Cuando te cuesta hablar de un tema, te cuesta en un plató y en una revista".

Mientras caminaban a plató, la presentadora quiso dejar clara la postura que tenía sobre lo sucedido: "A mí me parece muy bien que Ana María Aldón, tú y quien sea, dé una entrevista. No quiero que se malinterprete, hace muy bien Ana María en hacerla, está en su derecho, y cobrar por ello", dijo la vasca, que no entendía cómo estaba tan cohibida en plató, mientras que en la revista ha dado titulares muy contundentes.

La tensa llegada al plató

Mientras se producía esta conversación, Aldón se dirigía a los estudios de Mediaset en un coche mientras una cámara enfocaba sus reacciones ante el diálogo entre ambos. Sin embargo, desde que la mujer de Ortega Cano llegó al pasillo próximo a la emisión, se notaba que no tenía muchas ganas de hablar: "Te he notado seria", decía García, a lo que la antigua concursante de 'Supervivientes' respondía contundentemente: "Sí", muy escueta.

"Esperaba una bienvenida más cálida hacia mi persona. Lo de disimular lo llevo bastante mal", afirmó la antigua presentadora de 'Mujeres y hombres y viceversa', que dejó totalmente cortada a la colaboradora. "He ido con todo el cariño que te tengo y te he notado fría", aseguró mientras Aldón no podía evitar sorprenderse: "¿En serio me estás diciendo eso? Para nada. No tengo motivos.", contestó tajantemente ante una conversación algo incómoda.