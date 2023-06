Por Redacción |

La defensa de Raquel Bollo durante el concurso de sus hijos en 'Supervivientes 2023' ha sido muy cuestionada durante esta edición. Los continuos conflictos y polémicas que ha protagonizado la colaboradora han salpicado el paso de Manuel Cortés y Alma Bollo por la isla. La última en echárselo en cara ha sido Emma García en 'Fiesta', donde ha defendido a su compañero Carlos Sobera de la mala actitud que tuvo la hija de Bollo en la última gala.

Emma García y sus colaboradores en 'Fiesta'

"A mí Alma me ha parecido una buena superviviente, pero cuando ha salido ha cambiado y", explicaba la presentadora a Raquel Bollo después de que su hija tuviese algún que otro desplante con Sobera. "Lo que me llamó realmente la atención de tu hija Alma, y ahí meto la palabra decepción, fue el otro día con Carlos Sobera. De repente dije:. Es que no me pegaba. No sé cual será el porqué y si se puede contar, pero".

Por su parte, Raquel Bollo ha querido explicar que no se trataba de ningún malentendido con el presentador, sino de la situación y el ambiente que se vivía en plató los que hicieron que Alma Bollo se sintiese incómoda: "El domingo cuando a Alma se le ponen los vídeos y cuando ve esa discusión, ella me conoce perfectamente cuando salto y salto de esta manera. Parece que la vehemencia de estos 14 años ahora no vale. Pero también conoce a su prima, sabe cómo actúa su prima, cómo piensa y ella sabe que hay mucho más", explicaba la sevillana. Sin embargo, García no ha dudado en detener su discurso: "Raquel, vamos a ahora, que lo que has hecho antes nada, al presente".

Mala actitud

Durante la gala de 'Supervivientes 2023' del 15 de junio, Alma Bollo se mostró muy distante con el presentador, que intentó buscar la simpatía de la exconcursante: "No me has sonreído en toda la noche". Alma Bollo, en vez de seguirle el juego a Sobera, se mostró muy distante e irónica: "Soy muy feliz, aunque no os lo creáis". "No me caracteriza a mí la sonrisa", respondía ella en una actitud muy cuestionable para el resto de colaboradores.