Terelu Campos planea demandar a Raquel Bollo tras su brote por el feminismo selectivo de 'Sálvame'

Por Redacción |

Han pasado varios días desde que Raquel Bollo protagonizase un momento surrealista en 'Sálvame', donde explotó contra el programa producido por La Fábrica de la Tele, tachándolos de "sinvergüenzas" por traer a plató a Rocío Cortés, hija mayor de Chiquetete. "Quince años dando aquí el callo. Rocío Carrasco es maltratada y yo, con tres sentencias, ¿me seguís trayendo a gente?", gritaba Bollo, muy enfadada con la situación tras encontrarse a la hija del hombre que la maltrató.

Raquel Bollo brota contra 'Sálvame'

Durante este episodio, Belén Esteban intentó calmar a la colaboradora de ' Fiesta ', sin demasiado éxito, mientras que Terelu Campos se enfrentaba también al enfado de Bollo, que acababa salpicándole. "¡El otro día me viste y ni me miraste a la cara!", le reprochaba la madre de Alma Bollo a la hija de María Teresa Campos , acusándola también de no haberla defendido. "", le decía entonces la presentadora de 'Sálvame' a Raquel Bollo.

La tarde del 31 de mayo de 2023, Terelu Campos desvelaba que estaba estudiando demandar a la que fuera su compañera de plató. "Como Raquel se pone muy nerviosa muchas veces, estaba esperando porque se me ha comunicado a través de amigos de ella que me iba a llamar para pedirme disculpas", explicaba la conductora. "Estoy consultado porque reveló cosas que por el horario no puedo decir sobre mi persona. Yo no trato a mujeres de una clase y de otra clase", decía, rechazando así las declaraciones de Bollo.

"No forma parte de la educación que he recibido ni de mis principios en la vida. Hay cosas que son incuestionables, con sentencias y sin sentencias. Con sentencias todavía más jurídicamente porque tienen un peso", añadía la presentadora. Kiko Hernández le preguntaba entonces si se planteaba demandarla, a lo que ella contestó que sí.

¿Se perdonarán?

"Estoy hablando con el abogado. Yo no puedo permitir que sobre mi persona se vierta una acusación de ese tamaño. A mí me puede acusar de muchas cosas, pero ¿que yo no sea una persona comprometida? Que es lo que he mamado en mi vida, y que yo no haya respetado y apoyado la causa de Raquel Bollo, cosa que he hecho siempre en mi vida, jamás he tenido una fisura, ni una duda, nada, de la veracidad de su relato. Uno puede ponerse muy nervioso, y lo puedo admitir, pero no traspasar unas líneas", zanjaba Campos, asegurando que con un mensaje pidiéndole perdón le valía.