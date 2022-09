Emmy Russ ('Secret Story') coquetea con 'La isla de las tentaciones 5': ¿pareja sorpresa?

El 16 de septiembre de 2022, Mitele Plus estrenaba el primer programa especial de 'La isla de las tentaciones 5' para ir calentando motores e ir abriendo boca. En él, además de conocer a los solteros y solteras de la edición, también podíamos ver parte del casting de parejas y detalles del making of de las villas en las que vivirán los participantes del formato producido por Cuarzo Producciones.

Emmy Russ en 'La isla de las tentaciones 5'

Dentro de la sección del casting, en el que vemos a parejas que lo han intentado y Sandra Barneda daba paso a un "test" definitivo al que se han enfrentado las parejas del casting. "", preguntaban desde el programa, dando paso a la respuesta de un rostro conocido ya de Mediaset España: Emmy Russ.

"A mí me puede molestar una cosa y él me dice: ¿pero de qué hablas?", respondía la exconcursante de 'Secret Story', sin decir el nombre de su pareja, aunque su último novio conocido ha sido Cristian Jerez, exrostro de 'La isla de las tentaciones'. ¿Continuarán juntos y se habrán presentado al casting? ¿Será una pareja sorpresa? ¿O simplemente ha sido rechazada? Sea como sea, la princesita de Alemania de los realities asegura en otra pregunta del test que "desde el primer momento a mí me gustaba más él que yo a él".

Sus otros proyectos

Su llegada a España como fichaje sorpresa de 'Secret Story' fue tan solo un reality más a su larga lista de programas en los que ha participado. De hecho, Emmy Russ participa en la temporada 38 de 'The Challenge: Ride or Dies' de MTV que se estrena el 21 de septiembre de 2022, donde la joven alemana va a participar en pareja con Nam Vo, un conocido modelo.