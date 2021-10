Tras la salvación de Luca Onestini y Cristina Porta en la gala del martes 12 de octubre de 'Secret Story: La casa de los secretos', Emmy Russ y José Antonio Canales Rivera se enfrentaban a la posibilidad de ser expulsados en la quinta gala del reality, ocasión en la que Jorge Javier Vázquez aprovechó para charlar con la alemana, a raíz de las críticas que había lanzado contra el programa y su mala actitud. Un recopilatorio que Russ pudo ver en directo y por el que se mostró avergonzada antes de pedir disculpas.

Emmy Russ charla con Jorge Javier Vázquez en 'Secret Story'

"La actitud de Emmy hacia el programa ha rozado lo intolerable", comentó el presentador, antes de hablar con la alemana, momento en el que manifestó que "la votación siga abierta y no hay nada decidido, aunque creas que sí". Vázquez dio paso así a un vídeo en el que se recopilaban algunos malos momentos de Russ, como el hecho de que se negara a ponerse el micrófono durante una prueba o que protestara por el protagonismo de Cristina Porta y Miguel Frigenti. "Pedí la nominación porque necesitaba una señal de fuera. Sentí mucho apoyo al principio, pero tengo que reconocer que luego me he portado muy mal", declaraba la concursante, en el Cubo, donde incluso despotricó contra el programa. "Sabemos todos que me voy mañana. Hasta vosotros actuáis en mi contra", acusó Russ, tras lo cual insistió en que "el programa nunca ha disparado contra mí. Jamás, ni por lo mal que me haya portado".

"En todos los putos realities que he hecho en mi puta vida, no había visto que un programa actúe en mi contra. Ya no quiero estar aquí por eso. Porque no quiero saber lo que me haréis en la próxima gala", prosiguió la concursante. Russ incluso se manifestó contra Carlos Sobera: "no tengo por qué decir al presentador cómo hacer su trabajo. Él lo sabe perfectamente, que ha puesto la casa en mi contra". "Vosotros sabéis muy bien lo que estáis haciendo con Canales. Pero bueno, gracias por ayudarme. Ojalá me vaya mañana", concluyó la alemana, con sarcasmo. "Me avergüenza", admitió Russ, en directo, tras ver el recopilatorio, para después reconocer que "no puedo decir mucho, lo he dicho en el vídeo. Sé lo que he hecho mal, la mierda que suelto por la boca". "Desafortunadamente, tengo un lado muy feo y es el que acabamos de ver", comentó la concursante. Asimismo, Russ admitió que "soy otra Emmy y siento que no puedo cambiar el chip, que es lo que debería hacer, y no lo consigo. Por eso creo que es hora de irme, antes de que produzca más vídeos así".

Emmy se ha sentido avergonzada. ¿Creéis que su perdón ha sido verdadero? Os leemos #SecretGala5 pic.twitter.com/A7xQZNWwxL — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 14, 2021

"A lo mejor mi historia ya ha acabado"

"Todavía puedes cambiar. ¿O lo ves complicado?", planteó Vázquez, ante lo que la aludida admitió que "lo veo complicado. Viendo estos vídeos, me siento fatal ahora mismo". "También me da pena, porque algunos momentos son de hace unas semanas y también tenía momentos muy buenos", añadió Russ, a quien el presentador lanzó que "te quejas mucho de que si se habla de los demás y no de ti... a lo mejor es que no eres tan interesante como crees". "Cada uno tiene su papel aquí, su propia historia y a lo mejor la mía ya ha acabado y no es interesante", concedió la concursante, que también pudo rememorar algunos momentos buenos dentro de la casa, como aquellos que había compartido con Isabel Rábago, cuyo abrazo despertó sus lágrimas en directo.

"Estoy muy agradecida por personas como Isabel y Luis", admitió Russ, emocionada. La alemana declaró que "no sé cómo me merezco esto, después de como soy, hay gente que sigue siendo buena conmigo. Siento mucho ser así". "Eres muy joven y tienes posibilidad de cambiar muchísimo", la animó Vázquez, ante lo que la concursante manifestó que "lo intento desde hace mucho tiempo". "Si te quedas tienes la oportunidad de darnos momentos como los que nos has dado", apuntó el presentador. "Es difícil cambiar el chip", opinó la alemana, para después reconocer que "tengo miedo de tener un bajón y de que si no aprovecho la oportunidad, podría sufrir otra vez". "Llegaste siendo una desconocida y estás trabajando con gente muy conocida, y ahí sigues", señaló Vázquez, antes de despedirse de ella.