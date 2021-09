La noche del martes 21 de septiembre, 'Secret Story: La casa de los secretos' emitió su segunda entrega de "Cuenta atrás", gala a cargo de Carlos Sobera. Una ocasión que el programa quiso aprovechar para, 48 horas antes de que se produjera la segunda expulsión de la edición, salvar a los dos nominados menos votados, suerte que corrieron Cristina Porta y Emmy Russ, lo que dejaba el duelo final entre Bigote Arrocet y Miguel Frigenti.

Emmy Russ, Cristina Porta, Miguel Frigenti y Edmundo Arrocet en 'Secret Story: Cuenta atrás'

"Ya tenemos experiencia como nominadas", comentaba Porta, antes de conocer su salvación, puesto que era la segunda vez consecutiva en la que su destino quedaba en manos de la audiencia. "En otros realities en Alemania también estaba muchas veces nominada y, aunque no me gusta, me voy acostumbrando", confesaba por su parte Russ, tras lo cual Sobera quiso saber cómo se encontraban los otros dos nominados. "La verdad es que estar nominado con Edmundo me está ayudando mucho, me está calmando un poco los nervios y la ansiedad", reconocía Frigenti, ante un tranquilo Arrocet, antes de admitir que "me pongo en lo peor para no llevarme decepciones, pero es verdad que me gustaría quedarme".

El castellano-manchego recordó que, en la gala del domingo, vio uno de los nominados con un 91% de los votos en contra, momento en el que "me lo atribuí, porque he estado en varios fregados y no me pega que esa cifra sea de Edmundo, por ejemplo, ni de Emmy que se salvó la semana pasada con un 2%". A pesar de su negatividad, la confirmación de que Porta fuera la primera salvada de la semana le produjo una gran alegría, mientras su compañera se mostraba totalmente feliz y perpleja con la noticia. "Muchas gracias a todo el mundo. Voy a intentar hacerlo como ahora. Estoy diciendo que me voy a callar y no me iba a mojar más, pero a lo mejor sigo como estoy yendo", declaraba la concursante, con "los pelos de punta ahora mismo".

RT si estás feliz con la salvación de Cristina #SecretCuentaAtrás2 pic.twitter.com/8l2hzpr7rU — Secret Story España (@SecretStory_es) September 21, 2021

"Seguimos con el juego"

A la vuelta del programa en el prime time, se mostraron los porcentajes de votos del resto de nominados, que estaban repartidos en un 78,7%, un 18,2 y un 3,1% y apenas variaron cuando se los enseñaron minutos después a los propios concursantes, aunque si lo hicieron con la gala más avanzada, hasta situarse en un 70,6%, 17,2% y 12,2%. Ya en la recta final, Sobera confirmó que Russ era la segunda nominada que se libraba de seguir en la palestra, para alegría de la alemana. "Me alegra mucho, de verdad. Me da mucha motivación, así que seguimos con el juego", declaraba la concursante, entusiasmada.

Ante el hecho de que el duelo final se quedaba entre Frigenti y Arrocet, el presentador les dio la oportunidad de defender su concurso, momento en el que el primero aprovechó para confesar que "me gustaría tener la oportunidad de que la gente conozca más a Miguel", aunque "si pierdo contra Edmundo, es un placer porque le tengo mucho cariño". "Me gustaría que se quedara Frigenti porque es joven. Me cae muy bien, me gusta porque dice cosas que mucha gente no se atreve", declaraba el chileno, quien concluyó señalando que "me gustaría que se quedara para que diera leña a medio mundo".