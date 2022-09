Conoce a los solteros y solteras de 'La isla de las tentaciones 5'

Ya conocemos a las cinco parejas de la quinta edición de 'La isla de las tentaciones', pero hasta el estreno de 'Rumbo a las tentaciones' en Mitele Plus el 16 de septiembre de 2022 poco o nada sabíamos de los solteros y solteras a los que van a tener que resistirse Mario, Laura, Samuel, Tania, Javi, Claudia, Andreu, Paola, Manuel y Sara.

1 Valeria

Valeria, soltera de 'La isla de las tentaciones 5'

A pesar de que normalmente las ediciones anteriores del reality contaban con 20 solteros y solteras,. ¿Significa esto que volverán dos solteros sorpresa y que ya conocemos como ocurrió anteriormente?

Con tan solo 20 años, Valeria, procedente de Valencia, tiene muy claro que se merece "un buen príncipe" que pretende encontrar en 'LIDLT 5'. Entre sus aficiones, la joven destaca maquillarse, hacerse las uñas y ponerse pestañas. Lleva dos años soltera, aunque asegura que no le cuesta nada ligar.

2 Adrián

Adrián, soltero de 'La isla de las tentaciones 5'

Adrián tiene 25 años y viene de Sevilla con el fin de encontrar a su chica ideal: "finita, guapa y que llame la atención". El joven trabaja en el sector inmobiliario y se considera un chico simpático, que va al grano y que no pierde nunca el tiempo. ¿Su mejor baza según él? Que sabe ligar hasta con la mirada.

3 Cristina

Cristina, soltera de 'La isla de las tentaciones 5'

Cristina, de 26 años, llega de Granada. Dedica la mayor parte de su tiempo en preparar las oposiciones a educación primaria, pero ha decidido aparcar su plan para intentar encontrar el amor en 'La isla de las tentaciones 5'. La joven lleva un año y medio soltera, momento en el que volvió a encontrarse a ella misma.

4 Sofía

Sofía, soltera de 'La isla de las tentaciones 5'

A pesar de que se llama Sofía, muchos se refieren a ella como 'la gata' por sus ojos rasgados. La joven de 23 años viene de Castellón de la Plana y se dedica a ser influencer y a cantar, o al menos a intentarlo, ya que acaba de empezar. "Me encanta gustar, tengo mucha facilidad para ligar", aseguraba Sofía, señalando que además es bisexual.

5 Vladi

Vladi, soltero de 'La isla de las tentaciones 5'

Vladi es de Sevilla, tiene 23 años y, al igual que Cristina, también está preparándose unas oposiciones, aunque en su caso para bombero. Mientras tanto, trabaja en la distribución de productos eróticos. Respecto a su trayectoria en el amor, Vladi señala que ha sido infiel en sus dos relaciones. "Ninguna chica me ha dado calabazas", presume.

6 Maxi

Maxi, soltera de 'La isla de las tentaciones 5'

Con tan solo 22 años, Maxi ha trabajado en Italia, Londres, Estados Unidos como modelo internacional. Sus dos padres son alemanes, pero vive en Gran Canaria. Mide 1,82 metros y eso no le acompleja para nada. "Siempre consigo todo lo que quiero, soy muy romántica y estoy abierta a todo", asegura la pelirroja.

7 Aitor

Aitor, soltero de 'La isla de las tentaciones 5'

Aitor tiene 30 años, es de Madrid y llega a la República Dominicana con muchas ganas de enamorarse. Trabaja como comercial, se considera una persona muy extrovertida y es muy ligón. Además, señala que no tiene prototipo y promete que va a ser un soltero ejemplar porque le encanta ser el centro de atención en las fiestas.

8 María de los Ángeles

María de los Ángeles, soltera de 'La isla de las tentaciones 5'

María de los Ángeles proviene de Venezuela, pero lleva ya 5 años viviendo en España, más concretamente en Fuengirola. Tiene 25 años y asegura que le gusta cuidar a los hombres. Además, es muy pasional, cariñosa y busca esa chispa caliente, que la encienda y rompa sus esquemas. ¿Encontrará a un hombre que lo consiga en la isla?

9 Isay

Isay, soltero de 'La isla de las tentaciones 5'

Con 26 años, Isay tiene varias ocupaciones. En primer lugar, es entrenador personal. En segundo lugar, le encanta surfear y en tercer lugar, tiene un negocio en Bali, una cadena de hostales. El joven, de Tenerife, señala que liga bastante y que nota las miradas cada vez que sale de su casa.

10 Irene

Irene, soltera de 'La isla de las tentaciones 5'

Salvaje, divertida, sincera y con ganas de ligar. Irene tiene 22 años, es de Sevilla y es azafata de eventos. En sus tiempos libres, se dedica a ir al gimnasio y anteriormente hacía escalada. La joven ha sabido darle una vuelta a lo que los demás critican de ella y aclara que su pelo, su altura y sus ojos son ahora lo que más le gusta de ella misma.

11 Edward

Edward, soltero de 'La isla de las tentaciones'

Rozando los dos metros de altura, Edward es un electromecánico industrial que viene de Murcia. Dice ser mitad colombiano y mitad estadounidense. "Llevo soltero dos años, no es que sea golfo, es que no he encontrado el amor", indica el de 25 años, aclarando que le encanta probar y no tiene un prototipo, aunque siempre acaba con rubias.

12 Yuleima

Yuleima, soltera de 'La isla de las tentaciones 5'

Yuleima tiene 22 años y es estudiante de turismo en Las Palmas de Gran Canaria. La joven, que es una apasionada de la gimnasia rítmica, asegura ser uy fogosa, apasionada y muy canaria. También es bisexual y siempre que sale de fiesta, termina con alguien, aunque señala que tiene ganas de conocer a alguien nuevo.

13 Brian

Brian, soltero de 'La isla de las tentaciones 5'

Brian se dedica al marketing digital y es de Valencia. Tiene 24 años y sus hobbies, al igual que muchos de los solteros y solteras, son el gimnasio y salir de fiesta. Además, le gusta leer y las chicas con curvas. El valenciano presume de que tampoco le cuesta ligar y de que nunca le han rechazado.

14 Elena

Elena, soltera de 'La isla de las tentaciones 5'

Entrenadora personal e influencer. Elena tiene 21 años y vive en Málaga aunque es de Córdoba. Se considera una chica muy intensa y tiene muy claro cómo le gustan los chicos: que se cuiden y que le proporcionen fuego en el sexo, ya que para ella es el 95% en una relación. Ve 'La isla de las tentaciones' como una oportunidad para encontrar el amor.

15 Álvaro

Álvaro, soltero de 'La isla de las tentaciones 5'

Álvaro tiene 31 años y también se dedica a su cuerpo, ya que repite la profesión de Elena: entrenador personal. Es de Valencia y dice que le encanta trabajar mucho el abdomen. "Las mujeres se fijan más ahí que en un culo", dice, aclarando que también es muy chulo, pero está muy "estructurado" tanto mental como físicamente.

16 Jessica

Jessica, soltera de 'La isla de las tentaciones 5'

A Jessica Pires le encanta bailar y así lo ha demostrado en su presentación como soltera de 'La isla de las tentaciones 5'. Llega de Tenerife, aunque es francesa y portuguesa. Se dedica a las redes sociales como influencer y no tiene prototipo, aunque sí le da mucha importancia a la personalidad: "No pueden ser unos pringados".

17 Brian

Brian, soltero de 'La isla de las tentaciones 5'

Al contrario que muchos de sus compañeros, Brian dice que no le gusta el gimnasio. Tiene 25 años, es de Barcelona y es supervisor de logística. Presume de su "cara muy bonita", dice ser muy mujeriego y le gusta mucho jugar al fútbol, al igual que su padre que perteneció al Barça. Lleva más de un año soltero porque odia que le mientan.

18 Mona

Mona, soltera de 'La isla de las tentaciones 5'

La última soltera que hemos conocido en el especial 'Rumbo a las tentaciones' se llama Mónica, pero le llaman Mona. Viene de Barcelona, tiene 34 años y es auxiliar de medicina estética en una clínica de cirugía plástica. Dedica mucho tiempo al fitness y a su cuerpo y lleva soltera seis meses. Le gustan los hombres morenos, con barba y le encanta seducir. "Voy a lo complicado", sentencia.