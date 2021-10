La gala del 14 de octubre de 'Secret Story: La casa de los secretos' dejó tras de sí la expulsión definitiva de Emmy Russ. La alemana pudo despedirse cara a cara con Luis Rollán, con quien había mantenido la relación más estrecha dentro de la casa, momento en el que quiso compartir su secreto, que también quedó al descubierto ante la audiencia: "viví en un centro de menores porque mi madre me abandonó". Sin embargo, no fue hasta tres días después cuando la organización lo destapó ante sus compañeros, que se quedaron totalmente perplejos, e incluso hubo quienes se emocionaron, como sucedió en el caso de Isabel Rábago.

Emmy Russ, emocionada al ver la reacción de sus compañeros a su secreto en 'Secret Story'

"Emmy, de la noche a la mañana, fue abandonada, con diecisiete años, por su madre. Sin casa, sin dinero, sin familia, fue acogida en un centro de menores del que no guarda buenos recuerdos", explicó González, después de que los concursantes vieran el vídeo de Russ comunicando su secreto. "Todo esto la marcó e hizo que tuviera una adolescencia más difícil que la nuestra. Ella se lo contó a Luis y él, teniendo en cuenta que era un secreto de Emmy, así lo ha mantenido", añadió el presentador, ante el silencio de los habitantes de la casa de los secretos.

"Ahora ella lo ha compartido con vosotros y os digo que me parece durísima la historia", manifestó el catalán, tras lo cual se dirigió a Rábago para señalar que "tú ni te lo imaginabas, ¿no? Te veo tan afectada...". La concursante entonces rompió a llorar, por lo que González le dio la oportunidad de "decirle algo a Emmy", quien se encontraba en el plató. "No necesité que me lo verbalizara. Entendí muchas cosas. Es una valiente, es un placer haberla conocido. Es una gran persona y que me va a tener siempre", aseguró entonces la cántabra, a quien se sumó Rollán para dejar claro sobre la alemana que "no se quede nunca con la sensación de que está sola, porque no lo está". "Ha sido un placer conocer todos sus recovecos. Es una pena que no te hayan conocido mucho más", lamentó Rábago, palabras a las que se sumó su compañero.

"Me afecta muchísimo en mi vida"

"Es muy valiente contar tu secreto, porque seguramente tengas otros y quisiste contar este, que es durísimo. ¿Estás remontando, recuperando la estabilidad emocional?", planteó el presentador a Russ, una vez de vuelta en plató. "Tengo que decir que parece que ha sucedido hace mucho tiempo, pero en realidad tengo 22 años y fue hace muy poco. Hasta el día de hoy, me afecta muchísimo en mi vida", confesó la aludida, para después apostar por que "creo que eso también influye en mi relación con los hombres".

"Si siento una estabilidad, no quiero dejar que se vayan. Me da miedo perder a las personas", aclaró la alemana, al respecto. La concursante incluso reconoció que "lo que me ha hecho mi madre me ha dejado una cicatriz para siempre. Lo he perdonado, pero en el fondo de mi corazón, no puedo", y explicó que el argumentó de su progenitora para tomar tal drástica decisión era que "no podía más y era la lección que me merecía. Lo dice hasta el día de hoy. Es lo que me he ganado por discutir, por ser yo".