Por Beatriz Prieto |

En la recta final de 'Supervivientes: Tierra de nadie' del martes 10 de abril, los concursantes de Playa Condena se enfrentaron a varios dilemas que desataron mucha emoción en el grupo. Tras el turno de Ángel Cristo Jr., que renunció entre lágrimas a una llamada de su novia, llegó el de Gorka Ibarguren, quien acabó protagonizando un emotivo momento cuando renunció a un pollo asado con patatas para recuperar la toalla de la hija de Javier Ungría, al que dedicó unas cariñosas palabras.

Gorka Ibarguren emociona a sus compañeros en 'Supervivientes: Tierra de nadie'

Tras el turno de algunos de sus compañeros, el vasco se llevó una alegría al descubrir que. El programa lo situó entonces ante el dilema de elegir entre un pollo asado con patatas fritas para él solo o. Un objeto que, de hecho, había quedado en la anterior playa junto al resto de pertenencias del madrileño.

"Estamos en un punto crítico, lo estamos pasando muy mal con la comida, comiendo arroz hidratado, sin apenas cocinar, viendo como el otro grupo nos gana las pruebas y tener que estar mirando cómo comen", explicó Gorka, ante sus compañeros de Playa Condena. El concursante aseguró que "tenemos mucha hambre, pero como el líder que soy de este pedazo de grupo y de esta gente tan maravillosa, me toca dar ejemplo y puedo aguantar", antes de anunciar al público su decisión.

Se nos ha metido algo en el ojo con este momento ????



????? #TierraDeNadie5

???? https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/j8IOWnZ41p — Supervivientes (@Supervivientes) April 9, 2024

"Es el que más me ha sorprendido"

"Estoy bien con los cocos y, además, Miri y mi compañero Ángel han tenido un gesto precioso de coger la comida y yo con eso puedo tirar", alabó Gorka. "Javi es un... voy incluso a llorar", añadió el superviviente, entre lágrimas, contagiando a sus compañeros. En medio de la emoción, el vasco explicó de su compañero que "es una persona que no creía que me iba a llevar tan bien con él, pero es la persona que más me ha sorprendido y el apoyo más grande que tengo". "Sé que su hija es todo para él y voy a coger la toalla", anunció Gorka, quien se fundió en un abrazo con un Javier también sumido en el llanto.