La emotiva despedida del reparto de 'Juego de Tronos' en las redes sociales

El final de 'Juego de Tronos' no ha marcado solo a los seguidores de la serie, sino también a los actores. Después de ocho temporadas en las que se han vivido historias de amor, traición y muchas batallas, la historia ha llegado a su fin. Y por ello, los intérpretes de los personajes de uno de los contenidos más importantes de HBO se han puesto nostálgicos con la llegada del desenlace.

La actriz Emilia Clarke , que ha dado vida durante todos estos años a Daenerys Targaryen, ha hecho pública una foto en su Instagram donde aparece sonriente junto al resto de actores,. Clarke ha asegurado que 'Juego de Tronos' ha cambiado su vida, moldeándola "como mujer, como actriz y como ser humano".

La actriz Sophie Turner, que interpreta a Sansa Stark, ha subido una foto muy parecida con el fin de agradecer a su personaje todo lo que le ha aportado, al equipo por darle esa oportunidad y a los fans por su lealtad. "Sansa, muchas gracias por enseñarme resistencia, valentía y lo que realmente es la fuerza. Gracias por enseñarme a ser amable, paciente y liderar con amor. Crecí contigo. Me enamoré de ti cuando tenía 13 años y ahora 10 años después... con 23 te tengo que dejar, pero nunca voy a olvidar lo que me has enseñado".

El actor John Bradley-West, que da vida a Samwell Tarly, se ha puesto melancólico al encontrarse con su calendario de ensayo de la primera semana de la primera temporada. "Conocí a muchas personas esa semana que han llegado a significar tanto para mí... En aquel entonces no podría haber imaginado el viaje que haríamos juntos. No cambiaría esa experiencia ni a esas personas por nada del mundo. Disfrutad el episodio y gracias por todo", escribió.

Jacob Anderson, conocido como Gusano Gris, publicó una foto del primer día y otra del último, asegurando que "'Juego de Tronos' ha sido el viaje escolar más loco de todos los tiempos. Un fin de semana de aventura de 6 años. Gusano gris. Pasaste de ser un robot a un niño de verdad. Estoy orgulloso de ti. Te echaré de menos, amigo". El actor también quiso agradecer a sus compañeros de reparto y al equipo técnico su profesionalidad.

Más despedidas

El actor Nikolaj Coster-Waldau, que interpreta a Jaimie Lannister subió un vídeo para agradecer el apoyo a los seguidores de la serie. Su compañera Brienne de Tarth, interpretada por Gwendoline Christie, publicó una cómica foto junto a Kit Harington en la que reaccionaban al fin de la serie. Por último, Joe Dempsie que interpreta a Gendry Baratheon, publicó un hilo de fotos asegurando que es un orgullo formar parte de la serie le ha dado experiencias que siempre recordará.