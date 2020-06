La emotiva despedida de Noemí Galera en el último pase de micros: "'OT 2020' no ha sido nada fácil"

La Academia de 'Operación Triunfo 2020' está a punto de cerrar sus puertas. Pero antes de la Gran Final que emitirá Televisión Española este miércoles 8 de junio, los concursantes han realizado el último pase de micros de la úndécima edición ante la atenta mirada de sus profesores. Nia Correia, Hugo Cobo, Eva B, Anaju y Flavio han mostrado su evolución, dejando claro que están preparados para jugárselo todo en la Gala 13.

Noemí Galera en el segundo pase de micros de la final de 'OT 2020'

Tras finalizar el ensayo de las canciones individuales, los singles y las grupales, Noemí Galera ha querido dedicar unas palabras a profesores y alumnos, ya que es la última vez que celebrarán un pase de micros en la Academia. "Llegó el momento. Me había prometido que no lloraría pero todavía no he empezado a hablar y ya", ha comenzado comentando con lágrimas en los ojos. "Quería darles las gracias a los profesores porque no puedo más que agradeceros el compromiso con el programa, con los chicos y vuestra lealtad", ha asegurado, dedicando unas palabras a cada uno de los profesionales que tenía delante.

"La edición no ha sido nada fácil. Creo que es la más complicada de todas. Habéis sobrevivido a iros a casa con toda la información, regresando tal y como os fuisteis. Cambiados, sí, pero habéis puesto todo vuestro empeño para que eso no os afectara", ha comentado Galera a los concursantes. "Os pido disculpas si alguna vez no he estado a la altura, pero hemos intentado hacerlo lo mejor posible intentando haceros brillar, que aprendierais y fuerais mejores personas", ha añadido.

Orgullo de la marca 'OT'

Para finalizar, la directora de la Academia ha pedido un deseo que espera ver cumplido dentro de unos años: "Me gustaría que cuando os pregunten si volveríais a entrar en 'Operación Triunfo', dijeseis sí. Y que no os importase que os llamen triunfitos". "Me da igual quién gane, eso no es determinante para ninguna carrera. Gracias de verdad, os quiero mucho a todos", ha concluido la catalana.