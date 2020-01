El emotivo arranque de 'OT 2020' con Roberto Leal: "Regresar a este plató es como volver a casa"

La noche del domingo 12 de enero, 'OT 2020' arrancó con su Gala 0, en la que se dieron a conocer los concursantes que habían logrado superar la criba final entre los treinta candidatos que se dieron a conocer a finales de noviembre. Una cita musical que arrancó con Roberto Leal sobre el escenario, quien repite por como presentador al frente del talent, con un discurso cargado de emoción.

Roberto Leal en el inicio de la Gala 0 de 'OT 2020'

"Hoy vuelve 'Operación Triunfo' y la verdad es que no sabéis la ilusión que me hace estar aquí con vosotros, porque para mí, regresar a este plató es como volver a casa", comenzó el presentador, envuelto únicamente por las luces de los móviles del público. "A muchos de nosotros 'Operación Triunfo' nos cambió la vida y esto, por mucho que lo penséis, es mucho más que un concurso de televisión, esto va mucho más allá", prosiguió el presentador.

Leal continuó añadiendo que el talent show "es una forma de entender la música, el entretenimiento y también es ese punto común donde se defienden una serie de valores". "Es verdad que hemos descansado, que hemos tenido un respiro para reinventarnos, yo creo que era necesario", declaró el presentador, quien apostó por un regreso "con más emoción, más fuerza, más tensión, más riesgo, y también por supuesto, con más sorpresas". "Estamos a punto de conocer a una nueva generación de elegidos. Regresa el talento, vuelve la música", concluyó Leal, antes de que arrancara la gala.

"Estoy especialmente feliz"

Nina, uno de los fichajes estrella de la edición al volver al formato tras 'OT 2011', también tuvo ocasión de dedicar algunas palabras al comienzo de la gala. "No te lo puedo explicar con palabras", confesó la ahora miembro del jurado, cuando Roberto le preguntó sus impresiones al regresar al talent show. "Como has dicho tú al empezar, para los que hemos hecho 'Operación Triunfo', es un programa que nos ha cambiado la vida", confesó Nina, antes de señalar que "le debo tanto a 'Operación Triunfo' que no tengo carrera para devolvérselo". "Estoy especialmente feliz de estar aquí", añadió la jueza, quien hizo referencia al "equipo técnico y artístico maravilloso", con el que se sentía feliz de volver.