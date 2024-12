Así es el encuentro de Luis Merlo y Adrià Collado en 'LQSA' con guiño a 'Aquí no hay quien viva': "¿Eres gay?"

Por Redacción |

Adrià Collado vuelve a 'La que se avecina' para retomar al personaje de Sergio Arias, el antiguo vecino del ático A de Mirador de Montepinar y padre de Ojos de Pollo (Álvaro Giraldo), el hijo menor de Maite Figueroa (Eva Isanta). Pero no es un regreso cualquiera porque en esta ocasión supone el reencuentro del actor con Luis Merlo, el que fuese su pareja en la comedia 'Aquí no hay quien viva' donde interpretaron a los adorables Fernando y Mauri.

Bruno (Luis Merlo) intenta besar a Sergio (Adrià Collado) en 'LQSA'

Su vuelta a la ficción de los hermanos Caballero se ha producido en el quinto episodio de la decimoquinta temporada de 'La que se avecina', en la entrega titulada 'Una escisión, unas brasas ardientes y el último león sin duende', que está disponible en Prime Video. Macarena Gómez ) tras 'Internado sangriento'. El personaje aprovecha la ocasión para hablar con Maite, la madre de su hijo y compañera de piso de Lola, porque quiere intentar tener un encuentro familiar con Amador Jr., pero no termina de funcionar.

Aunque el momento más nostálgico y emotivo se produce cuando Sergio Arias se cruza con Bruno Quiroga (Merlo) en el portal de Contubernio 49, que guarda algunas similitudes con el de Desengaño 21. Como ya ha ocurrido en otros reencuentros vinculados a 'Aquí no hay quien viva', ambos personajes parecen reconocerse, como si se conociesen de otra vida anterior. "Disculpa, ¿te conozco? Me suenas muchísimo", dice Bruno, mientras que Sergio asegura sentir lo mismo.

Una pareja que es historia de la tele

Tras las pertinentes presentaciones, el subconsciente traiciona a Bruno y tiene el impulso de intentar darle un beso. "¿Eres gay", pregunta Sergio. "No, no, no, ¿y tú?, responde Bruno, a lo que el actor de telenovelas contesta que él tampoco. Después de este extraño encuentro que hace referencia a la inolvidable pareja que formaron en 'Aquí no hay quien viva', ambos se despiden y se alejan en direcciones opuestas, pero acaban girándose para mirarse.