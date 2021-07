El primer día de Rocío Carrasco en 'Sálvame' fue de lo más intenso. Además de revelar la función que va a desempeñar en el programa de Telecinco, la nueva defensora de la audiencia se ha enfrentado a Kiko Matamoros, quien, durante la emisión de la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', ha defendido a Rocío Flores, recalcando que la sentencia de maltrato hacia su madre ya "no existe".

Rocío Carrasco y Kiko Matamoros en 'Sálvame'

"Hay una parte que ha quedado inconclusa que es el tema de tu relación con tus hijos y con casi toda tu familia. Me siento orgulloso de haber defendido los derechos de tu hija", empezaba diciendo el colaborador de televisión. "Hay una ley del menor que anula los antecedentes penales de los menores. Su pasado debe ser enterrado en público y en privado", le echaba en cara Matamoros, señalando que no debería haber contado ese trágico episodio con su hija.

"Tú dices que vencerás pero no convencerás, ¿qué es lo que no te ha convencido de la docuserie? ¿Pero la has visto ya?", preguntaba Rocío Carrasco, haciendo alusión a las críticas que recibió Matamoros tras decir que no había visto los episodios, al menos, de forma íntegra. "A mí el debate que se ha producido me sobra. Tu testimonio lo he seguido con muchísima atención", aclaraba Matamoros. "Yo he intentado pasar por la vida sin intentar hacer daño a nadie. Me proporciona dolor que hablen así de mi hija", aseguraba Carrasco.

Por su nombre

"Intentaría evitar que eso se produjera, yo creo que tienes una oportunidad de oro", replicaba el de 'Sálvame'. "Esa es una sentencia judicial", insistía la defensora de la audiencia. "Es una sentencia que no existe", respondía Matamoros. "Pero los hechos han existido, ¿y te han existido a ti o a mí?", le preguntaba ella. "Una manzana es una manzana. Una pera es una pera y una paliza es una paliza", explicaba Carrasco.

"¿Y no te duele que hablen así de tu hija?", le cuestionaba Kiko Matamoros. "¿Cómo no me va a doler si la paliza me la dio a mí?", contestaba la recién incorporada al equipo de 'Sálvame'. "Si yo no hubiese contado ese episodio tan horroroso de mi vida, que yo hubiese deseado que no hubiese ocurrido, yo no hubiese podido explicar toda la historia. Ni todo lo que yo venía sufriendo", aclaraba Rocío Carrasco, zanjando el tema del por qué decidió contar aquello en la docuserie.