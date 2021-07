Donde hubo fuego quedan cenizas y si no que se lo digan a los protagonistas del Polideluxe del viernes 9 de julio. Belén Esteban, Kiko Matamoros, Miguel Frigenti, Marta López y Lydia Lozano fueron los colaboradores que tomaron asiento en el polígrafo de Conchita para hablar sobre el fichaje de Rocío Carrasco en 'Sálvame'. Un programa que sembró de nuevo el caos entre los colaboradores.

Kiko Matamoros y Miguel Frigenti

Durante la tarde del 13 de julio, las rencillas y los conflictos se dejaron ver otra vez en directo. Kiko Matamoros y Miguel Frigenti protagonizaban un nuevo enfrentamiento: "Tal y como se ha enfrentado Rocío al problema que ha sufrido, yo creo que ella no viene a dar consejos viene a trasladar su opinión, eso es lo que yo creí entender. Esta herida está muy fresca, está todavía todo sangrando y yo creo que el contrato de Rocío Carrasco estará suficientemente bien cerrado por su parte para que a ella no le afecte en los personal. Sé que profesionalmente está capacitada, no va a tener ningún problema", aseguraba Matamoros.

Unas palabras que encontraban rápidamente la réplica de Miguel Frigenti. "Yo no dudo que ella tenga un contrato muy bien atado y que ella tenga muy claro el papel que va a desempeñar en este programa, pero yo creo que todos somos un poco ilusos si pensamos que Rocío Carrasco va a poder convivir ajena a la polarización que estamos viviendo, no solo en la sociedad, sino aquí", reconocía el periodista. A lo que Kiko Matamoros no tardaba en estallar: "Trasladar la polarización que hay en la calle y en las redes a este plató es un chiste. Es un mal chiste".

"Estoy hasta las narices"

Además, el ex de Makoke aseguraba que estaba cansado de ser acusado de "negacionista" por Frigenti. "Tú a mí no me vas a coser en la espalda la 'n' de negacionista. Te lo aviso ya porque estoy un poco hasta las narices". Una discusión a la que se unía Gema López, que afirmaba que en la polémica sobre Rocío Carrasco es imposible ser neutral. "Aquí o se está con Rocío o se está contra Rocío. No existe una posibilidad de decir en esto estoy de acuerdo y en esto en desacuerdo".