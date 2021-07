Nuevo enfrentamiento en 'Sálvame'. El lunes 19 de julio se vivió un duro encontronazo entre Kiko Matamoros y Las Mellis (Raquel y Viviana Rodríguez). ¿El motivo? Las declaraciones que hicieron sobre la supuesta crisis matrimonial entre Kiko Rivera e Irene Rosales y la situación económica por la que pasa la pareja, que acabaron con la paciencia del colaborador.

Las Mellis en 'Sálvame'

El tertuliano estallaba en directo y se dirigía a las hermanas. "Lo que sois es unas reventadas porque os echaron de Cantora". Unas palabras que provocaban las lágrimas de Raquel. "Creo que te has pasado tres pueblos. No sé lo que le pasa con nosotras, ¿vale? Desde que entramos al primer programa viene dándonos porque nosotras dijimos unas declaraciones que fueron de broma. Él se lo tomó fatal".

Además, Paz Padilla aprovechaba para preguntar al resto de colaboradores si pensaban que Las Mellis eran unas "reventadas" y estos no dudaban en unirse a la polémica. "Yo creo que aprovechan el momento", afirmaba Lydia Lozano. Mientras, Las Mellis se levantaban y abandonaban el plató de 'Sálvame' entre lágrimas. "Que me diga a mí por qué soy reventada. Si eso se lo dice a otra persona me da igual, pero viniendo de él nos duele. Nosotras somos nuevas trabajando aquí".

El origen del conflicto

El conflicto estalló esa tarde, pero parecería ser que tendría su origen en el momento en el que Las Mellis dijesen en su vídeo de presentación que Kiko Matamoros estaría mejor en un "geriátrico". Raquel se sinceraba y afirmaba que esta sería la causa de su enfado y se justificaba explicando que fue "una coña del programa". Unas palabras que no convencieron a su compañero, que añadía: "Veo que tenéis envidia del paraíso, de lo que es Cantora. Os veo envidiosas", zanjaba el colaborador.