Por Daniel Parra |

Continúa el suspense por el posible fichaje de David Broncano y 'La resistencia' por RTVE. La indecisión en el Consejo de Administración del ente público ha provocado que las distintas reuniones celebradas para aprobar o denegar el movimiento se hayan pospuesto continuamente, con el cese de algunos directivos por el camino. El pasado jueves 7 de marzo se informó del interés de RTVE por llevar el formato de El Terrat a La 1 con un contrato de tres años, que le costaría a la Corporación alrededor de 42 millones de euros.

Concepción Cascajosa

Sin embargo, el lunes 11 de marzo, cuando la votación resultó en un empate,debido, entre otros motivos, a la duración del contrato. Pasados los días,para decidir finalmente si la cadena pública ficharía o no a Broncano y al programa que aún se emite en Movistar Plus+. No obstante, todo dio un giro cuando,

Precisamente, las desavenencias por el fichaje de Broncano por RTVE, con el cambio de parecer de Sánchez Caballero, evidenciaron las tensiones internas en la Corporación. Al día siguiente, el ente público dio a conocer que Concepción Cascajosa asumiría el cargo, previa dimisión de Alfonso Morales como secretario general de RTVE, aunque la resolución que no emergió de la reunión fue la relativa a Broncano. Según ha informado Huffington Post, a mediados de la primera semana de abril se celebrará una nueva asamblea para intentar tomar una decisión definitiva sobre la mudanza de 'La resistencia'.

La nueva presidenta interina, a favor del fichaje

La nueva presidenta interina de RTVE ya se mostró partidaria del fichaje de Broncano por el ente público. En la reunión celebrada el pasado lunes 11 de marzo, Concepción Cascajosa votó a favor junto con otro consejero del PSOE, Roberto Lakidain de Unidas Podemos y el consejero a propuesta del PNV. Por su parte, tres consejeros del PP y otro de Unidas Podemos votaron en contra, lo que provocó el aplazamiento de la decisión al estar Elena Sánchez posicionada en la negativa.