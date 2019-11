Así es la nueva vida de Mario Ortiz: De expulsado en la Gala 0 de 'OT 2017' a redactor de 'Sálvame'

La vida está llena de oportunidades y por ello, nunca hay que rendirse si la primera vez no se logra la victoria. Es posiblemente lo que pensó Mario Ortiz, un madrileño que tuvo a punto de formar parte de una de las generaciones más mediáticas del talent show de TVE y Gestmusic, 'Operación Triunfo'. Este joven artista que en el año 2017 se encontraba estudiando la carrera de periodismo es un apasionado de la música y por ello decidió probar suerte y presentarse al multitudinario casting para entrar en la Academia más conocida de la pequeña pantalla. Su voz no pasó desapercibida para los responsables del mismo ya que Mario logró superar todas las fases y terminó llegando a la Gala 0 de este 'OT 2017' que arrancó el 23 de octubre de 2017 en La 1.

Mario Ortiz en la Gala 0 de 'OT 2017'

Los espectadores del talent show pudieron ver a Ortiz subirse al imponente escenario del Parc Audiovisual de Catalunya para interpretar el tema "Sofía", canción con la que pretendía conquistar al jurado y a la audiencia y así lograr su pasaporte directo al espacio. El problema es que no lo logró el favor de ninguna de ambas y perdió la oportunidad de compartir edición con artistas como Aitana Ocaña, Amaia Romero, Alfred García o Luis Cepeda. Él y Joao se quedaron a las puertas de formar parte del espacio que conduce Roberto Leal y que se ha convertido en un auténtico éxito de audiencia y foco social. Un duro golpe del que el artista quiso hablar posteriormente en sus redes sociales y es que un par de semanas después de ser expulsado, Ortiz se abría en canal y confesaba lo que vivió: "Estas dos semanas han sido una mierda, con subidas y bajas (...) pero ahora intento ver las cosas de otro modo, intento seguir para adelantar y demostrar (...) que si me han seleccionado entre 10.000 personas, eso tiene que ser por algo".

Sin abandonar la música

Y así fue, con positividad y fuerza, Mario Ortiz logró superar ese bache y venció el drama de no haber sido seleccionado para 'OT 2017'. Pese a ello, no desistió en lo que el mundo musical se refiere y por ello a lo largo de estos dos años no ha dejado de publicar covers de infinidad de temas diferentes en sus redes sociales, evidenciando que sigue amando la música como ese día en que se atrevió a presentarse a 'OT'. A día de hoy, el madrileño sigue en su empeño de trabajar en el mundo de la música y por ello tiene en mente poder publicar en un futuro algún tema propio que pueda llegar a impulsarle en esta complicada industria. Pero hasta que esto ocurra ha decidido centrarse en su otra gran pasión: el mundo del periodismo y de la televisión, y es que Ortiz trabaja a día de hoy en la industria audiovisual de nuestro país.

Equipo de 'Sálvame' en los Premios Iris 2019

Su presente: 'Sálvame'

Mario Ortiz es redactor de 'Sálvame' en Telecinco. El periodista ejerce su profesión en la redacción del reconocido magacín de La Fábrica de la Tele. Los espectadores más avispados le habrán incluso escuchado ya que una de las voces en off que locutan los diferentes vídeos que integran el espacio es la suya. El que fuese aspirante de 'OT 2017' se encuentra a día de hoy disfrutando de su profesión en el espacio que conducen Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera y Paz Padilla. Este no ha dudado nunca en compartir el que es su nuevo espacio con sus seguidores y es que su perfil oficial de Instagram está repleto de imágenes fijas y Stories en los que le vemos en la redacción del espacio y las instalaciones de Mediaset España junto al resto de sus compañeros.

Esta es la razón que explica su presencia en los Premios Iris este lunes 18 de noviembre. Este acudió al Teatro Nuevo Alcalá de Madrid junto a otros redactores del programa, Kiko Hernández y Belén Esteban para recoger juntos el Premios Iris 2019 de la crítica. A muchos tuiteros les sorprendió la presencia de Ortiz en el escenario cuando se recogió en el galardón y en el photocall posterior, pero la explicación es bien sencilla: él forma parte también de 'Sálvame'. Lo es tras su breve paso por 'OT', un programa que bien seguro recordó este lunes ya que en la gala de entrega de dichos galardones se encontró con Roberto Leal, conductor del talent show. Ambos fueron vistos juntos charlando en los pasillos del recinto, lo que evidencia la buena sintonía que hay entre ambos.