Enrique San Francisco: "Fui francotirador en la dictadura de Franco y nunca me sentí menos libre que ahora"

La sección de 'Espejo público' en la que Fran Rivera entrevista a rostros populares ha tenido en la mañana del 3 de noviembre al actor Enrique San Francisco quien, una vez más, ha mostrado su descontento con la situación actual en general y con la gestión política en particular. El torero se ha sentido muy satisfecho con la charla, llegando a decirle a Susanna Griso: "A mí me gusta la gente auténtica como Enrique".

Enrique San Francisco, en la entrevista de 'Espejo público'

"Con Franco teníamos censura y ahora lo que se censura es la opinión", ha comenzado diciendo el actor en la entrevista señalando sobre su ideología que él no es "de ningún partido. A mí, como llevo la bandera de España, me llaman facha lamentablemente. Pero la llevaré hasta que me hostien", dice sin tapujos San Francisco, lamentando que "estamos viviendo una dictadura disfrazada terrible". Dicho esto, ha mostrado su opinión sobre los políticos.

El intérprete ha recordado que fue legionario, más concretamente francotirador durante la dictadura de Franco. Dicho esto, reconoce que "nunca me he sentido menos libre que ahora", dejando claro que para él la situación es peor ahora que entonces. "En vez de políticos, lo que tenemos son agitadores", asegura el actor muy entristecido por la situación política y social por la que está pasando España.

Rechazaría la vacuna del coronavirus"

San Francisco ha asegurado rotundamente que no se pondría la vacuna del coronavirus: "Creo que no me va a afectar, se va a asustar", reconoce. "Tenemos una vida que ha cambiado en dos horas, he perdido 65 bolos, tenía trabajo para cuatro o cinco meses seguidos y de la noche a la mañana me quedé sin ninguno", se queja el actor, añadiendo lo siguiente: "No me creo nada porque no saben nada o hacen que no saben o confunden al pueblo".