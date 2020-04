Quique San Francisco alaba a VOX y critica al Gobierno: "Son unos carroñeros y no quieren a este país"

Enrique San Francisco se ha mostrado muy crítico y contundente con la gestión del Gobierno durante la crisis sanitaria del coronavirus. En una entrevista en el canal de Youtube Estado de Alarma con Javier Negre, habitual colaborador de 'El programa de Ana Rosa' y 'Cuatro al día', el actor ha criticado duramente a Pedro Sánchez y, de paso, ha lanzado un guiño de VOX.

Quique San Francisco y Javier Negre

"Estuve viendo las ciento y pico propuestas del partido de Abascal y estoy muy de acuerdo con muchísimas de ellas", asegura en la entrevista. Ante la pregunta de a qué partido votaría en las próximas elecciones, lo tiene claro: "Si me pones una venda sin saber qué es de izquierdas y derechas, estoy de acuerdo con muchísimas cosas de VOX, pero resulta que ahora si estás de acuerdo con VOX eres un facha de mierda".

Qué grande #QuiqueSanFancisco diciendo en @EstadoDAlarmaTV lo que tanta gente piensa. A final resulta que coincidimos en intención de voto. pic.twitter.com/drvGzTXkle — VíctorSánchezdelReal (@sanchezdelreal) April 5, 2020

El cómico pide a los ciudadanos que "reaccionen ante esta barbarie porque es absolutamente necesario". San Francisco va más allá: "No son políticos, son agitadores. Cómo se puede ser tan "impreparado", tan inculto", señala aludiendo a Pedro Sánchez. "Pensé que se precisaba de unos requisitos para poder dirigir a este pueblo español que tanto está sufriendo".

El actor no entiende por qué no se detuvieron actos multitudinarios antes de que estallase la pandemia. "Antes de todo, estoy seguro de que este señor tenía una llamada de la Unión Europea avisando de que no se podían hacer manifestación de ningún tipo y el precio que vamos a pagar por esa irresponsabilidad tan absoluta me parece una barbaridad. Tenemos políticos que no quieren a este país, solo les interesa el poder", lamenta muy contrariado.

"Son unos carroñeros"

"No sé qué afán tienen estos señores, cómo se puede destrozar un país en tan poco tiempo, es admirable", ha continuado atizando el humorista. "Espero que el pueblo español que ha tenido ese vacío mental reaccione. Estos señores tienen que tener un castigo y pasar a la historia como lo que han sido", ha afirmado antes de acusar al gobierno de provocar enfrentamientos como "enemistar a homosexuales con heteros, a mujeres con hombres... ¿Esta consigna desde dónde coño viene? ¿Es que ha resucitado Stalin de pronto o qué cojones pasa en este país?", se pregunta.

Sobre "el emperador Don Pedro Sánchez y el marqués de Galapagar", en referencia a Pablo Iglesias, asegura que "nos van a empobrecer, la igualdad que reparten es la misma mierda para todos, la igualdad es que todos vamos a ser pobres". En esta línea, va más allá: "Estos políticos que no tienen ni programa lo que hacen es crear conflicto porque son carroñeros".

Según San Francisco, todo esto "lo dice una persona objetiva, que no pertenece a ningún partido y me llaman facha por llevar una bandera de España". Tras recordar que su madre era del partido comunista y su padre "más reaccionario que Franco", ha dejado caer otra reflexión: "Es muy triste pensar que con Franco tenía o sentía que era una persona más libre en general".