Críticas a Javier Negre por juntar a Spiriman y Quique San Francisco para "aconsejar" sobre el coronavirus

Tras ser despedido del diario El Mundo condena mediante, Javier Negre sigue intentando sacar adelante su proyecto soñado, una "FOX News española" que por ahora se conforma con ser un canal de Youtube llamado Estado de Alarma. En su último vídeo ha contado con la colaboración del doctor Jesús Candel, más conocido como "Spiriman", y del actor Enrique San Francisco, lo que le ha costado un aluvión de críticas.

Javier Negre, Jesús Candel "Spiriman" y Quique San Francisco

Negre anunciaba un encuentro "sin censura" en el que "Spiriman" prometía "dar consejos para el repunte del coronavirus". "Que tiemblen Pedro Sánchez y Pablo Iglesias", advertía el periodista en Twitter, donde se pronto se encontró respuestas como la siguiente: "Temblando nos quedamos con estos dos ilustrados referentes sobre tratamiento y prevención de una pandemia de ámbito universal".

Quique San Francisco confesó que no era un "erudito" en la materia, pero se atrevió a afirmar que el covid-19 le parece "un virus fabricado". Un guante que pronto recogió el doctor Candel. "Yo soy de esa opinión también, pienso que es un virus perfectamente seleccionado y que alguien ha dicho 'ahí lo lleváis'", apuntó el andaluz, condenado a pagar una multa de 6.480 euros como autor de dos delitos continuados de injurias con publicidad.

"Es la polla este virus"

"Esto no es teoría de la conspiración, llevo años viendo virus y pacientes y esto no es normal. Que esté haciendo el agosto con los obesos en Estados Unidos. Es la polla este virus. Que me digas que venga de comerte un animal... ¡Venga, hombre! Con los medios que tenemos ahora mismo y no lo han demostrado", reclamaba quien en 2019 fuese sancionado por el Colegio de Médicos de Granada con 30 días de suspensión del ejercicio profesional.

He juntado en @EstadoDAlarmaTV a 2 de las personas + críticas con la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus: Enrique San Francisco y el doctor @spiriman. Que tiemblen Pedro Sánchez y Pablo Iglesias porque es un programa sin censura. Síguelo aquí https://t.co/uQvEVnQKzg — Javier Negre (@javiernegre10) June 28, 2020

