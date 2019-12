La nueva vida de Quique San Francisco en un hotel: "Tengo fama de perdido y borracho y no es cierto"

Enrique San Francisco, más conocido como Quique San Francisco, fue el primer anfitrión en la nueva entrega de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition', donde participan Suso Álvarez, María José Cantudo y Topacio Fresh. El actor ha sorprendido al resto de comensales recibiéndoles en un hotel, que es donde vive de manera habitual. San Francisco se ha sincerado y ha contado al grupo algunos aspectos de su vida personal, como su amistad con Antonio Flores o su historia de amor con Rosario Flores.

Quique San Francisco recibe a sus invitados en un hotel

Todos se han quedado muy sorprendidos por el hecho de que el actor viva en un hotel. "Me encanta, como en una película de Hitchcock", ha expresado entusiasmada Topacio Fresh. Al saber que su anfitrión vivía en un hotel, la galerista de arte comenzó a imaginar de quién se podría tratar: "Pensé que sería una estrella internacional, como Pamela Anderson o Kevin Costner". María José Cantudo ha pasado "un mal rato" recorriendo los pasillos del edificio, preocupada por si alguien la veía sola en un hotel. Pero se ha llevado una gran alegría al descubrir que allí vivía San Francisco, con el que trabajó en el pasado.

"¿Vivir aquí es un refugio?", preguntó Topacio intrigada. El anfitrión realizó una dura reflexión ante sus invitados: "A mí me han enseñado a estar solo conmigo mismo y es jodido porque es el peor público. Yo no podría vivir sin la gente". Además, añadía: "Si estoy conmigo mismo se me ocurren cosas que no están bien". El actor también ha querido hablar sobre otros aspectos íntimos de su vida, como la mala fama que tiene: "Yo tengo fama de pasota, de perdido, de borracho y no es cierto".

Esa fama llegó por su adicción a las drogas en el pasado, sobre la que también habló: "Escogí la vida y me costó mucho esfuerzo. Me metí en un gimnasio 6 horas diarias porque se pasa muy mal con las adicciones. Es una época que la recuerdo tristemente porque no hay nadie de los que estaban, que eran amigos íntimos míos". Entre esas amistades, estaba Antonio Flores, al que el actor recordó con mucho cariño.

Lo bueno y lo malo

San Francisco contó que se fue a vivir con el varón de los Flores a una casa al lado de la madre de este, Lola Flores. En ese momento fue cuando conoció a la hija pequeña, Rosario Flores, que tenía 18 años y se enamoró de ella: "Me entusiasmó". Pero Lola Flores tenía ciertas dudas sobre la relación y le decía a su hija: "¿Dónde vas con ese que está sin cocer?".

Los comensales de esta edición de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition'

Pese a sus reticencias iniciales, el actor confesó que llegó a tener una buena relación con la madre de su entonces novia: "Lola Flores fue una de las mejores suegras que tuve". San Francisco también habló de su suegro, El Pescailla: "Lo mejor era el padre, El Pescailla, que cuando la llamaba le escuchaba decirle: 'Te llama Marlon Brandon'".

Uno de los momentos más tensos de la noche se produjo cuando el actor hizo una pregunta inapropiada a Topacio Fresh: "¿Y lo tuyo cómo es?". La galerista intentó responder con educación, pero visiblemente molesta por tratar un tema tan personal: "Soy una mujer transexual, si va por ese lado, es una pregunta muy íntima y no hay más que preguntar".

El actor no parecía convencido con la respuesta y volvió a formular la pregunta. "Yo me he operado todo lo que te imaginas y más", respondió la argentina. "¿Pero qué es todo?", insistió San Francisco. "Yo soy una mujer completa, a través de la cirugía", concluyó ella. Tras la cena, Topacio reconoció haberse sentido incómoda: "Le faltó un poco de tacto". El actor, por su parte, no experimentó esa sensación y explicó: "Yo podría haber seguido hablando de esas picardías porque me ponen mucho".