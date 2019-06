La entrevista más emotiva de Gemma Cuervo y Cayetana Guillén Cuervo: "Gracias por haberlo comprendido todo"

Tras un capítulo de 'La otra mirada' cargado de emociones, 'Retratos con alma' regaló a los espectadores una de sus entrevistas más íntimas y emotivas, la que protagonizaron Gemma Cuervo y Cayetana Guillén Cuervo, madre e hija, para hablar precisamente de las alegrías y los sinsabores de la maternidad.

Gemma Cuervo y Cayetana Guillén en 'Retratos con alma'

A lo largo de sus 60 años de carrera, Gemma Cuervo ha participado en casi cien montajes teatrales, más de 30 películas y otro buen número de series, como su recordadísimo papel de Vicenta en 'Aquí no hay quien viva'. Con todo, la actriz aseguró no le había resultado "excesivamente difícil" conciliar el ámbito profesional con su familia. "No han sido una carga para mí", explicó valorando que sus hijos "comprendiesen que tenían que ayudar en horarios". La actriz recordó que tanto ella como su marido, Fernando Guillén, podían dejar a sus tres hijos con sus tíos abuelos cuando no estaban por trabajo. Y agradeció su forma de ser: "No han llorado y no han gritado, lo han entendido (...) Cayetana no me lo ha puesto difícil".

Cayetana correspondió al discurso de su madre y aseguró que tanto ella como sus hermanos entendieron la situación desde bien pequeños. "No hay traumas por nuestra parte, hemos sido unos niños felices, con todo el plano emocional muy cubierto, mis padres nos han querido con locura y hemos sabido entender las ausencias y yo lo he puesto mucho más en su lugar cuando he sido madre".

Sobre feminismo y referentes

Madre e hija hablaron de feminismo y Cayetana no pudo más que poner en valor la figura de mujeres como Gemma Cuervo, que convirtieron lo extraordinario en ordinario con sus decisiones y su manera de vivir. "Mi madre es muy feminista porque en el momento en el que ella tuvo que desarrollar su vida era mucho más complicado", dijo Cayetana, a lo que Gemma añadió: "Pero yo respeto mucho al hombre. Soy feminista queriéndoles mucho a todos".

Isabel Gemio rescató un dato demoledor, y es que el 57% de las mujeres españolas ha renunciado a un trabajo por resultar incompatible con a maternidad. "Me parece tremendo", lamentó Gemma Cuervo. "No hay que renunciar a la maternidad, hay que compaginarlo con las demás cosas. Tener la cabeza muy práctica y decir: 'mis horas de trabajo son estas, y mis hijos esas horas están con esas personas que sabemos que los van a tratar bien'".

Cayetana no quiso acabar el programa sin agradecer a su madre, su "referente", todo lo que ha hecho por ella desde niña. "Me paso la vida reivindicando los derechos y libertades que ha heredado mi generación de la suya porque debió ser muy complicado", dejó caer la presentadora justo antes de darle a su progenitora las "gracias por luchar con todas tus fuerzas por darme las herramientas para hacerme una mujer libre y capaz".

Gemma Cuervo correspondió con otro sentido agradecimiento a su hija: "Yo te doy las gracias a ti por haber comprendido, minuto a minuto, todo de nuestras vidas, de papá y mío". Madre e hija despidieron su entrevista más emotiva lanzando un deseo de cara al futuro para todas las mujeres del planeta: "Por una madre libre, feliz y sin culpas". Así sea.