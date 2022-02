Telecinco estrenó la segunda edición de 'Idol Kids' el lunes 31 de enero, con Jesús Vázquez al frente, acompañado por Omar Montes, Ana Mena y el dúo Camela como miembros del jurado. Entre los concursantes que debutaban en la primera noche del talent show, los jueces disfrutaron de la actuación de Ana María Escudero, quien lanzó un mensaje contra el bullying al que se sumaron especialmente Montes, Mena y el propio Vázquez, quienes también lo habían sufrido en el pasado.

Jesús Vázquez y el jurado de 'Idol Kids' se suman al alegato antibullying de Ana

Antes de interpretar "Warrior", de Demi Lovato,la concursante relató ante las cámaras del programa que "mi infancia ha sido superbonita, con muchas amigas, pero luego llegó la secundaria. Me estuvieron juzgando un poco bastante, por mis gustos, me trataron mal, me dejaron de lado". "Perdí muchas amigas importantes, mucho apoyo. Eso hizo que me perdiera a mí también", confesó la joven concursante, repasando un "camino duro que fui superando poco a poco gracias a mí misma y a mi propia ayuda". "Mi actuación sobre todo me la dedico a mí, pero también creo que se la dedicaría a esas personas que están pasando por un momento muy malo, están confundidas con el mundo, con ellas mismas, que no saben como afrontar sus problemas", manifestó Escudero, antes de saltar al escenario.

Una vez concluida su actuación, ante las preguntas de Montes, la concursante desveló a quién más dedicaba su interpretación, con el propósito de "darles ese ánimo de que todo va a salir bien. De que, a pesar de lo que digan los demás, tienen que salir y que, aunque les digan que no están bien, que son diferentes y que eso está mal, no es así". "Ser diferente es lo que les hace únicos", concluyó la concursante, despertando un aplauso entre los presentes. "Una persona que lo ha pasado mal, reconoce a otra que lo ha pasado mal", comentó Montes, quien quiso indagar algo más en lo que podía haber vivido Escudero y preguntó si "has tenido algún problemilla". "Tanto en el colegio como fuera, porque las personas no son tan buenas. Juzgan mucho, hacen daño, a veces sin querer, otras queriendo", confesó la concursante, cuyas palabras habían provocado las lágrimas de Lara Álvarez, encargada de acompañar al resto de sus compañeros.

"No hay que temer pedir ayuda"

Lara Álvarez, emocionada con las palabras de Ana en 'Idol Kids'

"Acaba de decir algo muy importante: hay que respetar a la gente, no poner las mismas etiquetas y pensar que porque uno no comparta tu criterio, hay que tacharlo de distinto", apuntó la presentadora. Mientras, en plató, Montes compartió el hecho de que "yo he pasado malos momentos en el colegio, en mi pueblo, y al final muchas veces el pedir ayuda no es ser chivato. Simplemente, lo que hacen ellos es un abuso y hay que cortarlo. Nunca hay que tener miedo a pedir ayuda". A él se sumó Mena, "muy contenta de que hayas venido esta noche": "a mí también me pasó, en los últimos años del colegio y los primeros del instituto". "Tienes que confiar en ti, porque tienes mucho talento. Que nadie te diga que no, porque tú puedes y tú lo vales. Estoy muy orgullosa de ti, de que hayas venido aquí con un tema como ese", elogió la artista.

Camela también se sumó a las alabanzas a Escudero, momento en el que Mena reconoció sentirse "sensible", tras lo cual optó por entregar su ticket dorado a la concursante, gracias al cual podría pasar a la semifinal directamente. Para celebrar la noticia, Vázquez se sumó a Escudero y sus compañeros sobre el escenario, momento en el que el presentador recordó que "yo también sufrí bullying". "Hay que parar con el acoso escolar. También los que callan, los que miran para otro lado, son responsables. Es un trabajo de todos, hay que aislar a los acosadores y que los niños inocentes no sigan sufriendo", manifestó el gallego. Un momento de unión en el que Montes confesó que "me gusta que los niños vean esto, para que tomen conciencia de que no tienes que sufrir ni tener pena por ir a una persona que te pueda ayudar".