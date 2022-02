La noche del lunes 31 de enero, Telecinco estrenó la segunda edición de 'Idol Kids', de manos de Jesús Vázquez, a quien acompañaban como jurado Ana Mena, Omar Montes y el dúo Camela, formado por Ángeles Muñoz y Dioni Martín. Un debut en el que los dos últimos terminaron llorando ante la peculiar interpretación de su tema "Cuando zarpa el amor" por parte de la concursante Natalia Barone, a quien entregaron el ticket dorado con el que pasaba directamente a la semifinal.

Los integrantes de Camela, al borde del llanto en 'Idol Kids'

"Qué bonito cantas", elogió Muñoz, con lágrimas en los ojos, una vez concluyó la actuación de la concursante de catorce años, tras lo cual elogió lo "bonito" de la versión, al igual que "has hecho la canción tuya". "¿Cómo nos haces esto, corazón?", planteaba mientras su compañero, igual de emocionado. Ante la emoción que Barone había despertado en ambos, Muñoz quiso aclarar que "no es porque sea una canción nuestra, una de las que yo he compuesto, es tu voz".

"Lo bonito que lo has cantado, lo que tienes dentro, tu personalidad, lo entonado que lo has hecho... me has hecho llorar con lo bonito que lo haces", confesó la artista. Por su parte, Martín quiso compartir con la concursante el hecho de que "nosotros vamos a hacer 28 años de carrera". "Nos han desprestigiado muchísimo y viendo a las nuevas generaciones como tú, haciéndonos estos homenajes, me deja a tus pies. Muchísimas gracias", añadía el cantante, inclinándose ante una sonriente Barone, con la que ambos artistas interpretaron el tema sobre el escenario.

"Si supierais lo emocionante que es..."

Camela canta junto a Natalia en 'Idol Kids'

Tal fue la emoción que logró contagiar a los miembros del jurado, que el dúo decidió entregar su ticket dorado de la noche a Barone, con el que pasaba directamente a la semifinal. Una decisión que fue celebrada por el público y por sus compañeros, al igual que por Vázquez, que se unió a ellos. "Ya veremos lo que has dicho, que aquí tú tienes más que prestigio como artista", señaló el presentador, en referencia a las palabras de Martín. Unas palabras a las que se sumó Montes, quien cuestionó "cómo que no tienes tú prestigio, si eres el que más lo tiene de este país". "Si supierais lo emocionante que es el ver a estas nuevas generaciones que nos hacen estos homenajes... es que me matan", confesaba Martín, tras despedir a la concursante.