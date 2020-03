El erótico desnudo integral de Adara Molinero que ha fascinado a sus seguidores

Ante la pandemia del coronavirus y la necesidad de permanecer en nuestros hogares para prevenir contagios, existen almas caritativas que buscan entretener a los ciudadanos organizando, por ejemplo, conciertos improvisados en redes sociales con el propósito de amenizar la cuarentena. Pero esta no es la única forma de levantar los ánimos y eso lo sabe muy bien Adara Molinero, que se ha atrevido con un sensual y sorprendente desnudo integral que ha encandilado a sus seguidores.

La ganadora de 'GH VIP 7' ha compartido en su cuenta de Instagram una imagen en la que posa sin ropa luciendo únicamente unos pronunciados tacones, que no hacen sino dotar de más erotismo a la publicación. Es cierto que no muestra ninguna parte pudenda de su cuerpo y que la fotografía apela más a la sugerencia, pero eso no ha impedido que el desnudo deslumbre a sus fans. "¡Madre mía! Adari, estás muy bella. No permitas que nadie te diga lo contrario", comentaba una usuaria.

Adara comenzó una relación más seria con Gianmarco Onestini una vez finalizado 'El tiempo del descuento', que cerró su hasta el momento única edición coronando al italiano como ganador. La pareja comparte de vez en cuando sus momentos juntos y presume del amor que se profesan a través de redes sociales, haciendo que el hashtag #Giandara se cuele en ocasiones entre los Trending Topic de Twitter.

Aludidos por 'Supervivientes 2020'

Desde que se confirmó la participación en 'Supervivientes 2020' de Elena Rodríguez y Hugo Sierra, madre y expareja de Adara Molinero, así como de Ivana Icardi, compañera especial de reality de Gianmarco, era de esperar que la pareja continuara en el candelero televisivo y que se seguiría vertiendo opiniones sobre ellos como, de hecho, ha ocurrido. En la gala del pasado jueves 19 de marzo el uruguayo lanzó una pulla claramente referida a Giandara tras el destierro de Icardi a Playa Desvalida por decisión de la audiencia: "La reflexión que hago es que las parejas normales, legales, las parejas que se aman bien no venden. A la gente le gusta el morbo, lo clandestino... y, quien se dé por aludido, no tendrá la conciencia tranquila".

Estas duras opiniones obtuvieron su eco en la cuenta de Twitter de Gianmarco, el cual ofreció también una contundente respuesta: "A mí me llamaban embaucador profesional y me decían de volver a mi país porque aquí nadie me quería. Por suerte, la audiencia es inteligente y no se hace engañar por el abuelo de Heidi y el parásito. Hoy empezáis a volver a casa". En la misma línea se movieron las declaraciones de Adara, que cargó contra la argentina en la red social: "Como salga expulsada Ivana, creo que voy a tener un orgasmo múltiple. Ahora en serio... No sé qué me pasa, pero cuando la escucho hablar me quedo dormida". No obstante, finalmente fue Vicky Larraz la tercera expulsada del reality.