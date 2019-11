El error ortográfico de Sofía Cristo por intentar corregir a Pol Badía en 'Sábado Deluxe'

En el debate sobre 'Gran Hermano VIP 7' que se realiza semanalmente en 'Sábado deluxe' analizaron el paso de Antonio David Flores por el concurso, porque el exmarido de Rocío Carrasco podría ser el expulsado de esta semana al enfrentarse a su primera nominación. La terapeuta Cristina Soria pidió a los colaboradores del programa que definieran a Antonio David en una palabra.

Pol Badía y Sofía Cristo discuten en 'Sábado Deluxe'

Algunos le han etiquetado como "padre" o han hecho alusión a su comportamiento ejemplar en la casa de Guadalix de la Sierra. Pero otros han sido muy críticos, como Belén Rodríguez, que lo ha tachado de "manipulador". Pol Badía también ha querido destacar un rasgo negativo del padre de Rocío Flores, definiéndolo como un "comecocos", una palabra que, según Sofía Cristo, estaba mal escrita. La hija de Bárbara Rey ha afirmado que comecocos se escribía separado y que, por tanto, eran dos palabras. Una afirmación errónea a la que se ha sumado Kiko Matamoros.

El exnovio del Maestro Joao ha defendido que se trataba de una sola palabra, pero Sofía Cristo no quería darse cuenta de su error y ha respondido irónicamente: "En tu diccionario". Una actitud que no ha gustado nada a los seguidores del programa, que no han tardado en recurrir a la RAE para demostrar en Twitter que Pol tenía razón y que comecocos se escribe junto, por lo que es una sola palabra.

Posiciones enfrentadas

Los colaboradores discutieron sobre quién debía ser el expulsado de esta semana, porque el foco está ahora centrado en la posible salida de Antonio David, al que muchos consideran un "mueble" que está pasando inadvertido en al casa de Guadalix. Pero el exmarido de Rocío Carrasco también tiene defensores, como Kiko Jiménez, que opina que es un concursante "buenísimo" o Kiko Matamoros, que destaca su capacidad para crear contenido no como concursante, sino como personaje televisivo por la guerra familiar que mantiene con su exmujer.