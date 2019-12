Héctor Puertas ('Pasapalabra') y Erundino Alonso (Los Lobos) concursarán en '¿Quién quiere ser millonario?'

Si hay un concurso que en España se convirtió en todo un icono de nuestra pequeña pantalla, ese es sin duda '¿Quién quiere ser millonario?'. El espacio se emitió en Telecinco, laSexta y Antena 3 con gran éxito, por ello no sorprende que ahora, cuando se cumplen 20 años de su aterrizaje en la pequeña pantalla, Atresmedia haya querido rendirle un merecido homenaje. Lo hará en cuatro entregas especiales que se emitirán en Antena 3, que estarán conducidas por Juanra Bonet y que contarán con la participación de los mejores concursantes de la historia de la televisión española. De esta forma, los rostros más icónicos que han pasado por concursos de todas las cadenas se reunirán en este aniversario tan sumamente especial.

Héctor Puertas y Erundino Alonso

Según ha podido conocer en exclusiva FormulaTV, dos de los concursantes que podremos ver en los especiales de ¿Quién quiere ser millonario?' que emitirá Antena 3 serán Erundino Alonso y Héctor Puertas. El primero es uno de los rostros más conocidos de Los Lobos, el equipo más emblemático y querido que ha pasado por '¡Boom!', de Antena 3. Por su parte, Héctor Puertas es también un rostro muy destacado en cuanto a concursos televisivos se refiere ya que ha participado en 'Saber y ganar de La 2 y 'Pasapalabra', de Telecinco. En ambos concursos, este se convirtió en un rostro icónico, especialmente en el de Televisión Española donde incluso fue nombrado como "Magnífico". Ahora, ambos vuelven a televisión y lo hacen para asumir este importante reto junto a Juanra.

Para Erundino no será la primera vez que trabaja con Bonet ya que con él compartió muchas tardes de alegría y nervios en 'Boom!'. Ahora se unen en este nuevo reto, que no será el único al que se enfrentará y es que paralelamente a '¿Quién quiere ser millonario?', este ha fichado por 'El cazador', el nuevo concurso de La 1. Pese a ello, cabe destacar que la participación de este en el espacio de Antena 3 se grabó con anterioridad y es más que probable que se termine viendo antes que la del concurso de TVE, por lo que con casi toda probabilidad, el regreso de este a televisión tras ganar el bote de '¡Boom!', se producirá en Atresmedia y no en la cadena pública.

Javier Miralles (Los Rockcampers), también

Por ahora no conocemos muchos más nombres de participantes que veremos en el espacio, aunque la cadena sí ha querido confirmar uno más en la primera promo del programa. En '¿Quién quiere ser millonario?' veremos por tanto a Javier Miralles. El que fuese integrante de Los Rockcampers, uno de los equipos que logró hacer frente a Los Lobos en '¡Boom!', vuelve a Atresmedia y lo hace participando en solitario, para intentar llevarse el ansiado premio final del espacio que conducirá Juanra Bonet en 2020. El catalán recogerá el testigo de Carlos Sobera, Antonio Garrido y Nuria Roca, los otros tres presentadores que ha tenido el popular concurso en la televisión española.