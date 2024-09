Por Beatriz Prieto |

Han pasado ya dieciocho años desde que 'Aquí no hay quien viva' puso punto final a las desventuras de sus vecinos de Desengaño 21 y, a pesar de todo, la serie de Antena 3 aún sigue dando mucho de que hablar. Después del debate que se generó en torno a las comparaciones con su "hermana pequeña", 'La que se avecina', ahora una de sus escenas se ha hecho viral en redes ante el descubrimiento de que, en realidad, su origen se remonta al programa de Televisión Española 'Noche de Fiesta'.

Alfredo Cernuda y Silvia Gambino en 'Noche de fiesta'

, soltaba Emilio a una indignada Belén, en uno de los episodios de las últimas temporadas de la serie creada por Laura , matizaba el portero a su entonces expareja. "Si a mí lo que me gusta es una mujer inteligente. Que tú tampoco lo eres, pero a mí me gustas", añadía Emilio, ante la perplejidad de Belén que quiso saber si "me estás llamando tonta" y acababa siendo definida como

No obstante, lejos de tratarse de un guion original, esas mismas expresiones ya se usaron años antes del estreno de 'Aquí no hay quien viva'. Concretamente, en 'Noche de fiesta', programa creado y dirigido por José Luis Moreno, se emitió las noches de los sábados hasta 2004. Entre sus espectáculos y actuaciones, contaba con sketches sobre distintas parejas bajo el nombre de "Matrimoniadas". Ese era el caso del dúo formado por los actores Alfredo Cernuda y Silvia Gambino, cuyos personajes, ese primer año de emisión, interpretaron ya por entonces una conversación prácticamente igual a la de Emilio y Belén que se ha hecho viral en redes.

Acabo de descubrir que una de las escenas más míticas de ANHQV es reciclada de uno de los sketches de "Noche de fiesta" (1999), y me he puesto triste. ¿He vivido engañado todo este tiempo? pic.twitter.com/KONpqviNoj — El Gatito de Shrek ? (@ElGatitoDeShrek) August 31, 2024

Una sencilla explicación

"Acabo de descubrir que una de las escenas más míticas de 'Aquí no hay quien viva' es reciclada de uno de los sketches de 'Noche de fiesta' (1999), y me he puesto triste. ¿He vivido engañado todo este tiempo?", compartía un tuitero, con el vídeo del programa. Sin embargo, este supuesto "plagio" tiene un origen muy simple: los hermanos Caballero trabajaban en "Matrimoniadas", una de las secciones más populares del programa de La 1, como guionistas y directores. De hecho, no es la primera vez que el trabajo de ambos hermanos en 'Noche de fiesta' es "reciclado": ya en 2015 se comentó el hecho de que el programa de sketches 'La alfombra roja Palace' había reciclado algunas de las escenas del formato de comienzos de los 2000, incluso con algunos de los actores de entonces.