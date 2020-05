España gana un Eurovisión alemán alternativo gracias a Nico Santos y "Like I love you"

España lleva más de 50 años sin ganar en Eurovisión y cualquier hito es consuelo para tratar de mejorar nuestro pobre historial eurovisivo. Este sábado nuestro país se alzó con la victoria en 'Free European Song Contest', un certamen celebrado por la cadena alemana ProSieben como alternativa a la edición cancelada de Eurovisión 2020. El representante elegido para ondear la bandera española fue Nico Santos con "Like I love you", artista de 27 años nacido en Bremen (Alemania) pero que vivió desde su niñez y durante dos décadas en Mallorca hasta que decidió afincarse en Berlín.

'Free ESC' fue presentado por Steven Gätjen y Conchita Wurst, ganadora de Eurovisión 2014 como representante de Austria. En él participaron un total de 16 territorios, entre los que se encontraban 13 de los países habituales del festival oficial. La tabla la completaban Kazajistán, que participa solo en Eurovisión Junior; Turquía, que se retiró en 2012; y la Luna, sorpresa que se reservaron hasta la emisión en directo. El representante del satélite fue un astronauta bajo cuya escafandra se ocultaba el cantante Max Mutzke. En realidad se trataba de un guiño a su victoria en 'The Masked Singer', talent show emitido también por ProSieben.

Nico Santos gana 'Free ESC' por España

El ganador fue elegido por la suma de los jurados de 13 de los países participantes, que dieron sus habituales puntos del 1 al 12 a través de sus respectivos portavoces. Los votos de los otros tres países, Alemania, Austria y Suiza, se decidieron a través del televoto del público. La encargada de dar los puntos españoles fue Clarissa Wellenbrink, hermana de Nico Santos, mientras que Reino Unido contó con Mel C y, Alemania, con Heidi Klum.

España recibió dos veces la máxima puntuación gracias a Países Bajos y Reino Unido. Se impuso con un total de 104 puntos sobre Países Bajos, que quedó en segundo lugar con 88 puntos gracias a Ilse DeLange, conocida por el público como componente de The Common Linnets y representante de su país en Eurovisión 2014, donde obtuvo también una segunda posición. Formó parte, además, del equipo de Duncan Laurence en su victoria en Tel Aviv. La medalla de bronce fue para la Luna con 85 puntos tras recibir los 12 de Alemania, Austria, Croacia y Suiza.

Nico Santos, entrevistado en 'Zapeando'

El ganador Nico Santos ha sido entrevistado este lunes en 'Zapeando', donde ha valorado su victoria en este festival. El artista, que hizo el dueto "Fuego" con Álvaro Soler en su último disco y ha colaborado en varios temas de Juan Magán, defendió en el concurso "Like I love you" con letra en inglés y español, como no podía ser de otra forma. "He tenido la suerte de que a los alemanes les gusta un montón el idioma español combinado con la música, me ha ayudado bastante", explicaba a Dani Mateo, que bromeaba y le prometía dejar de "clavar" a los alemanes con las paellas que se toman en la playa como forma de agradecimiento.