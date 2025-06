El espectacular cambio físico de Óscar Casas para 'El gran salto' y su preparación extrema

Por Redacción | |

Óscar Casas se está consolidando como uno de los actores más prometedores de su generación. Con 26 años, el catalán protagoniza la portada de Men's Health en un año decisivo, en el que estrena la controvertida 'El gran salto', la serie de Atresplayer que narra la vida del gimnasta olímpico Gervasio Deferr. El menor de los hermanos Casas ha afrontado un cambio físico intenso para dar vida a un personaje que requiere no solo fuerza, sino también una gran carga emocional. "Gané mucho volumen para interpretar a Gervasio", explica el actor, que ha convertido el deporte en parte esencial de su rutina diaria.

La ficción de Atresmedia, que se estrena el domingo 29 de junio, se ha rodado en diferentes localizaciones de Barcelona y alterna los momentos de gloria olímpica con el presente, cuando Deferr debe afrontar la enfermedad de su madre. Óscar Casas encabeza un reparto en el que también destacan Olivia Baglivi, Pau Roca o Greta Fernández, bajo la dirección de Roger Gual y la producción de Diagonal (Banijay Iberia).

Óscar Casas posa para la revista Men's HealthMen's Health

El entrenamiento de Casas no se limita a la estética. Practica artes marciales mixtas (MMA), disciplina que comparte con su hermano Mario Casas, aunque reconoce que él está más volcado en el boxeo. "Yo entreno todos los días, y ya no solo por Men's Health, que también. Le he apretado un poco estas últimas semanas, es verdad, pero el deporte forma parte de mi vida siempre. Me da una paz mental increíble y una sensación de compromiso conmigo mismo que me encantan", cuenta a la revista.

El actor también tuvo que bajar mucho de peso para reflejar el momento más oscuro del deportista, cuando Deferr tuvo problemas con el alcohol y las drogas. "Tuve que hacerlo para la parte en la que interpreto a Gervasio en su momento más bajo, cuando tenía problemas con las drogas y con el alcohol y estaba muy delgado. Había ganado mucho volumen para interpretarlo en plena gloria olímpica, y en tres semanas me tocó perder mucho peso. Así que sí. Me comía esa latita casi por comer algo, por tener algo en lo que pensar cuando me entraba hambre. Pero fue menos duro de lo que pensaba, y aprendí que mentalmente soy más fuerte de lo que sospechaba", detalla.

Además, esta experiencia ha modificado sus hábitos personales. Casas ha dejado el alcohol, algo complicado en una sociedad donde está tan normalizado. "Bebía poco, una vez a la semana o así, para socializar. Pero ahora sin beber lo disfruto todo todavía más. Siento que no empiezo el lunes habiéndome apagado durante dos días", confiesa.

Óscar Casas posa en bañador para Men's HealthMen's Health

En cuanto a la inevitable comparación con su hermano mayor, Mario Casas, que protagonizó la portada de Men's Health en 2011 cuando triunfaba con 'El barco', se muestra relajado y vacilón: "Bueno, hay cierta mejora, ¿no? Parte de la responsabilidad es de nuestros padres, la verdad, que nos han dado una buena genética [risas], aunque luego nosotros nos lo trabajamos bastante. Pero yo creo que con esta portada hemos superado con creces la de Mario, sí". Y sobre su hermano como intérprete, añade: "Para mí, es de los mejores actores de este país y de parte del mundo, y yo tengo la suerte de poder aprender mucho de él y de tenerlo como maestro y mentor".

'Ídolos', su película con Ana Mena

Tras 'El gran salto', Óscar Casas ya ha rodado 'Ídolos' para la gran pantalla, una película sobre MotoGP que también exige esfuerzo físico y mucha preparación. "Tengo muchísimas ganas de que la gente vea Ídolos, porque creo que es una muy buena película. MotoGP nos ha permitido ir con ellos durante todo el pasado mundial, grabar momentos reales, con personas reales, con pilotos reales... De momento puedo contar poco, pero creo que es una película que la gente va a disfrutar muchísimo. Es una película que me ha dado muchas alegrías, sí, en todos los aspectos", concluye, posiblemente haciendo referencia al rodaje que marcó el inicio de su relación con la cantante y actriz Ana Mena.