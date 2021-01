Vuelve el espíritu de las Vecinas de Valencia: El caso de Georgina, con insultos y heces en el ascensor

Los vecinos del barrio de Tres Forques de Valencia no pueden más. Denuncian estar hartos y vivir con miedo por cómo se comporta una vecina. El bloque en el que vive Georgina ha pedido ayuda a la televisión y hasta allí se desplazó el miércoles 13 de enero un equipo de 'Cuatro al día', dejando claro que la situación es insostenible. El reportero habló con los vecinos de esta señora, de la que aseguran y demuestran con fotografías que les amenaza, que pone chinchetas, que ha roto la puerta del patio de un portazo, mete cenizas y cucarachas en los buzones, hace hogueras en el portal y un sinfín de cosas más.

Goergina, en 'Cuatro al día'

"En el estado en el que está, cualquier día va a hacer una barbaridad", cuenta uno de los vecinos, mientras que otra cuenta un hecho puntual: "Me arrancó las gafas y las estampó contra la puerta de enfrente. Quiso pegarme con una bolsa de botellas y como pesaba no pudo". Mientras Manu Lajarín, el reportero, hace su trabajo, se escuchan gritos de Georgina en los que exclama "¡Asquerosos! ¡Cerdos!", y cómo él dice, se trata de "una señora que no está bien" y recalca que "no son todos los vecinos contra una persona sino contra una situación a la que ninguna institución pone soluciones".

"Prende fuego a los buzones"

Una de las vecinas reconoce ante la cámara que ha tenido un enfrentamiento con ella minutos antes y se ha tenido que tomar un Diazepan. Pero parece que no pueden hacer nada más por el momento. Se han unido todos para pedir ayuda a asistencia social y al ayuntamiento y que la policía acude al edificio 4 o 5 veces al día. "Estamos hasta los ovarios. Aquí no se duerme ni de día ni de noche. No pueden hacer nada hasta que ocurra una desgracia, pero ya va a pasar, porque está prendiendo fuego a los buzones", reconoce una de ellas. Además, la vecina que se encuentra hablando con el reportero le señala a un punto y le indica que "eso es caca. Se ha cagado dos días seguidos en el ascensor".

Por fin, el reportero muestra una pequeña pieza del encuentro que ha tenido con ella, que cuenta ser la usufructuaria del piso cuyo dueño es su hijo. "Dicen (los vecinos) que tengo un trastorno bipolar. Soy doctora en psicología por la Universidad de Hamburgo", comenta Georgina nada más abrir la puerta, que acepta responder preguntas ante la cámara. "¿Los gritos? Soy de Málaga y allí hablamos así", explica, mientras se preocupa por el estado del reportero, avisándole de que tenga cuidado porque "han puesto aceite y chinchetas". Además, niega rotundamente que amenace a sus vecinos, diciendo que eso es "una injuria y una calumnia" y que están todos "compinchados con la policía".

'El programa de Ana Rosa' se suma al caso

Para seguir conociendo más detalles sobre este caso, 'El programa de Ana Rosa' también se ha desplazado hasta este edificio valenciano y han podido hablar tranquilamente con Georgina para que cuente su versión sobre todos los hechos. Lo primero que ha querido dejar claro es que "aquí hay 28 pisos y mandan 6 porque solo mandan los propietarios. Yo también soy propietaria, pero como está a nombre de mi hijo se han enterado, porque la administradora les ha contado historietas que son secreto profesional".

Ana Rosa Quintana y Georgina, en 'El programa de Ana Rosa'

El magazín de Telecinco ha conocido muchos más detalles, como que vive sola y que no se atreve a salir de su casa por lo que le puedan hacer los vecinos: "Me tienen que traer la comida y ya se me ha acabado la comida, porque no me atrevo a salir", cuenta a cámara, reconociendo que "los servicios sociales me pagan hasta los gastos de escalera que les tengo que pagar". Además, todo esto lo cuenta sin soltar de la mano su carnet de psicóloga que acredita que el título del que farda existe en realidad.

Además, se molesta con cómo Ana Rosa Quintana pronuncia su nombre. "¡Y sigue con Georgina (pronunciado 'Yioryina'), que me llamo Georgina. Nombre de Málaga. Empezamos mal. Mi madre de Málaga, mi abuela de Euskadi, como le llaman ahora, descendiente de Juan Sebastian el Cano, mi abuelo de Sevilla, descendiente de Juan de Rivera. ¡Entérese un poquito!", contó de repente a la presentadora.

"No salen del 'zorra', 'puta', 'vieja' y 'loca'"

Sin embargo, ella también parece estar harta de sus vecinos: "El ascensor día y noche raca, raca, raca, raca; la puerta pla, pla, pla, pla; el timbre raca, raca, raca, raca; los insultos cada vez que paso: zorra, puta, vieja y loca (...) Aquí no salen de las cuatro palabras: zorra, puta, vieja y loca. E indistintamente combinadas "¡Zorra puta!", "¡Vieja loca!"... Es o que me dan a mí. Tú me dices si es cierto que soy una puta, una zorra, una vieja... Bueno, una vieja no me importa que así me llama mi hijo", apunta al final.

Ana Rosa Quintana le intentó hacer ver a Georgina que "si hay seis personas que dicen una cosa y otra sola que dice otra, a lo mejor...". Sin embargo, no pudo acabar de decir la frase, pues fue interrumpida por la vecina: "Otra sola, no. Pregunte a los otros 22 que no pueden testificar porque aquí hay muchos inmigrantes y ya sabemos cómo está lo de los papeles". La presentadora no sabía ya como salir del paso, y trató de calmar las cosas diciendo: "A ver si hay paz en esa comunidad", algo que tampoco sentó bien a Georgina: "No, no, aquí no habrá paz. No justice, no peace! No justice, no peace!", gritaba levantanto el puño.

Ha tenido 10 atentados porque es política

Georgina, en 'El programa de Ana Rosa'

Georgina siguió con su reivindicación: "Aquí entran y salen a todas horas, ni respetan el toque de queda. Ahora me han impedido cerrar la puerta con llave y como se la dejan abierta aquí entra todo el mundo", lamenta y añade acto seguido: "Yo estoy amenazada de muerte, que ya he tenido 10 atentados porque soy política. No les voy a decir de qué partido porque no salgo en la tele. Pero yo soy candidata en el Parlamento Europeo, búsquelo en el BOE, desde 1999. Hablo inglés, alemán, francés, italiano entiendo, valencià si fa falta". No obstante, y tras intentar mostrar que es una mujer preparada, lamenta lo siguiente: "Llamo al 112 y me dicen que soy una loca y si llamo al 091 ya ni me lo cogen. Me han bloqueado porque molesto".

Su ONG: "¿Ahora salimos con el dinero?"

"Yo trabajo de voluntaria en Asilo y Refugio desde hace 30 años", se ha puesto a contar durante la entrevista Georgina. "Les aplican la ley de extranjería. Entonces claro, yo en mi casa he tenido hombres viviendo. Claro, solicitantes de asilo y refugio para que no los deportaran. Entonces soy una puta que tengo un burdel. Y así andamos con las interpretaciones. Si pego cuatro gritos, soy una loca", relata para poner ejemplos de lo que tiene que "soportar" de su vecindario.

Ahora está molesta porque por las restricciones no puede viajar a Dakar, donde tiene una ONG. "Quiero marcharme cuanto antes, pero no me deja salir la Guardia Civil". Ante esta noticia, Ana Rosa Quintana quiso saber con qué dinero sostiene dicha organización: "Si no tiene para facturas, ¿cómo se va a sustentar una ONG?". "¿Ahora salimos con el dinero? Me va a salir con mi economía? Pues con donaciones. Yo pido donaciones a amistades concretas", respondió molesta Georgina.

El público recuerda a las vecinas de 'Callejeros'

Las Vecinas de Valencia ya se han convertido en historia de la televisión desde que 'Callejeros' las descubrió. Miles de espectadores conocen el caso e incluso las frases que dicen Isabel y Vicenta se repiten a diario. Por ello, son muchos los espectadores que al ver el caso de Georgina han encontrado bastantes similitudes entre ambas disputas, pues se trata de mujeres, disputas en un edificio ubicado en Valencia y con amenazas, insultos y heces de por medio.

Vecinas y Valencia. Dos palabras que solo pueden ir de la mano. A la gente le falta la vitamina C de las naranjas de la tierra, que ahora son de china por lo visto. Y así de psiquiatra estamos todos claro. — Skele (@Sinchancletilla) January 14, 2021

Valencia es la cantera de vecinas marrulleras. 0 dudas. — Neska (@nes_ka07) January 14, 2021

Que tenemos segunda parte de las vecinas de Valencia en VALENCIA



Las vecinas en Valencia son una FANTASIAAAAAAAAAAAAAAA https://t.co/neK0T4QI2n — Lus ?? (@Lusilu0) January 14, 2021

ESTOY LIVIN CON EL REMAKE DE LAS VECINAS DE VALENCIA — laWoodis (@Rauldel318_618) January 14, 2021

Que unas mujeres se han marcao un vecinas de Valencia y no me había enterao — uco beibi ???? (@AlvaroRanchal) January 14, 2021

Las Vecinas de Valencia 2021 edition https://t.co/IEuWGNeh8q — Jose Manuel (@jose98hr) January 14, 2021

Las vecinas de valencia siempre dándonos alegrias jajajajaja — Mave (@Cruelladevil29) January 14, 2021