Un espontáneo irrumpe en el directo de 'Sálvame': "Quitad toda la telebasura que echáis"

'Sálvame' es uno de los más vistos de las tardes, pero no cuenta únicamente con admiradores, también con algunos retractores, los cuales no dudan en criticar abiertamente el contenido y el trabajo que realiza el equipo de 'Sálvame'. Eso mismo es lo que pudieron ver los espectadores del magazine en una complicada conexión en directo con uno de los reporteros del mismo la tarde del jueves 9 de enero.

Sergi Ferré es interrumpido por un hombre en mitad de una conexión en 'Sálvame'

El programa conectó con Sergi Ferré como parte de la programación del día, que se había desplazado hasta Pontevedra para ofrecer una información sobre Kiko Rivera. Aunque al principio todo parecía transcurrir con normalidad, en uno de los momentos en los que Ferré se dirigía a cámara, un coche se detuvo justo detrás de él, que, algo asustado, dejó de dar la información al ver cómo el conductor se bajaba del coche y se acercaba hasta donde se encontraba.

???? Un espontáneo irrumpe en una conexión en directo de @SalvameOficial pidiendo más programas educativos.



Ha sucedido esta tarde ?? pic.twitter.com/1dcWiLbHG8 — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) January 9, 2020

A pesar del buen susto que se llevó el reportero, las intenciones que tenía el espontáneo no eran ni amenazantes ni violentas, aunque sí bastante incómodas, ya que el individuo comenzó a decir en cámara: "Hola, qué tal. Yo también tenía una noticia. Quería sólo una cosa". A pesar de la negativa de Ferré a prestarle el micrófono, no se dio por vencido y lanzó un contundente mensaje a los seguidores del magazine: "Quitad toda la telebasura esta que echáis y poned programas educativos".

Manteniendo la compostura

"Vale. ¿Y por qué la ves entonces?", contestaba el reportero, que un poco angustiado soltó un cómico "es que todo me pasa a mí". "No, no la veo. Es que es para que la gente no la vea. Ya estamos llenos de gente vaga que no quiere hacer nada en este país", contestaba el misterioso hombre, ante lo que Ferre no pudo hacer otra cosa más que reírse. Al ver, además, que no cejaba en su empeño en colarse en su directo, optó por cortar la conexión. Mientras, desde el plató del programa, Paz Padilla reaccionó molesta: ¿Pero qué le pasa a este chaval?".