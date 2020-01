Del "No dejes de soñar" a "Beyonsebe": 12 grandes momentos que nos ha dado María Patiño

Conseguir la viralidad en redes sociales parece una tarea imposible para muchos, sin embargo, para otros es pan comido. Y si no que le pregunten a María Patiño que parece que consigue hacerse viral cada vez que pisa un plató. La presentadora se ha convertido en uno de los personajes favoritos de los usuarios de Twitter que acostumbrar a hacer memes con momentos de los programas del universo Mediaset.

1 El romance de María Patiño y Bradley Cooper

Su facilidad para meter la pata, caerse o decir mal los nombres en inglés de distintos famosos ha hecho que María Patiño se convierta en uno de los personajes revelación del año 2019 en la mencionada red social. Aunque su carrera televisiva viene de lejos, ha sido recientemente cuando. ¿Cuáles son los mejores momentos que nos ha dado María Patiño?

María Patiño, enamorada de Bradley Cooper en 'Socialité'

Los seguidores de 'Socialité' ya lo saben: María Patiño está enamorada hasta las trancas de Bradley Cooper. Puede que se trate simplemente de una broma interna del programa, pero la presentadora ha jugado en multitud de ocasiones con este tema e, incluso, ha sido muy dura con Lady Gaga cuando se relacionaba a la cantante con el actor. "Hoy me he levantado con un brillo especial porque Lady Gaga tiene novio y no es mi novio, Bradley Cooper", bromeaba Patiño en una ocasión.

2 Las caídas de María Patiño en 'Socialité'

María Patiño se tropieza en 'Socialité'

Parece que la gravedad afecta de manera especial a María Patiño o que el plató de 'Socialité' está en pendiente, porque son muchas veces que la presentadora ha estado a punto de acabar en el suelo del plató de su programa. Saliendo airosa de esos amagos de caída, María Patiño siempre bromea al respecto, pero sus fieles espectadores ya empiezan a preocuparse por su facilidad para caerse. De hecho, María Patiño empezaba el 2020 tropezándose con su taburete: "Así empiezo el año...", se lamentaba la presentadora.

3 Cuando cantó con Henry Méndez

María Patiño con Henry Méndez en el especial de fin de año de 'Sálvame'

Uno de los momentos más surrealistas que nos ha dado 'Sálvame' en sus diez años de existencia es cuando Belén Esteban, Kiko Hernández y compañía hicieron curiosas colaboraciones con cantantes para su especial de fin de año en 2017. En el caso de María Patiño fue junto a Henry Méndez con su famosa canción "Rayos de sol". La grabación (con un sensual videoclip incluido) dejó claro que el canto no es el talento oculto de la presentadora.

4 María Patiño, Beyonsebe y Nicki Miyá

María Patiño presenta a "La Beyonsebe" en 'Sálvame'

El inglés no es el fuerte de María Patiño, lo ha demostrado en varias ocasiones. Pero parece que el nombre de las cantantes estadounidenses también le cuesta a veces. Aquellos que siguen (y aplauden) al milímetro las cagadas de la presentadora tienen siempre presente cuando se refirió a Nicki Minaj como "Nicki Miyá" o cuando presentó a Anabel Pantoja como "La Beyonsebe" queriendo decir Beyoncé. No sabemos qué tipo de problema tiene María Patiño con los nombres de las artistas internacionales, pero parece que no se le dan del todo bien. Claro, ella es más de Manuel Carrasco.

5 Cuando bailó por Beyoncé(be) en 'Sálvame'

María Patiño bailando en 'Sálvame'

Aquella tarde Beyoncé y sus canciones conquistaron el plató de 'Sálvame'. Con su ventilador al frente siguiendo el estilo de la famosa cantante, Anabel Pantoja y María Patiño se lanzaron a la pista de baile para darlo todo con "Crazy in love". Si el canto no es el talento oculto de María Patiño, la danza tampoco lo es, pero la presentadora sabe defenderse y lo dio todo en aquella peculiar batalla de baile junto a su compañera y rápidamente se hizo viral en redes.

6 El romance de María Patiño y Gianmarco Onestini

La intensa mirada de María Patiño y Gianmarco en 'Sábado Deluxe'

Fueron muchos los que, tras la salida de Gianmarco Onestini de 'GH VIP 7', vieron una cariñosa relación entre el italiano y Maria Patiño, incluso llegaron a ponerles un nombre de shippeo: Giantiño. Aunque la propia presentadora negó en rotundo esta posibilidad, la química entre ellos era más que evidente cada vez que coincidían en un plató. Y para muestra aquella mirada intensa entre ellos en la que todos caímos rendidos ante la posible pareja.

7 Cuando esperó a Gianmarco en el aeropuerto

María Patiño espera a Gianmarco en el aeropuerto para 'Sálvame'

Su relación con Gianmarco llegó a su punto más alto cuando la colaboradora se desplazó hasta el aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez para recibir al italiano en directo para 'Sálvame'. María Patiño se plantaba así con un gran cartel a esperar al exconcursante de 'GH VIP' deseosa de darle un intenso abrazo. La imagen de la presentadora con aquel cartel dio para infinidad de memes que llenaron las redes sociales con algunas de las frases más icónicas de María Patiño y otros lemas.

8 Cuando la asustaron en Halloween (y después de Halloween)

El susto de María Patiño en 'Socialité'

Otra de las debilidades de María Patiño son los sustos y lo ha demostrado en su programa del fin de semana. No es solo por el susto que le dieron en Halloween cuando alguien del equipo se disfrazó de un ser tenebroso para sorprenderla en directo, si no que la presentadora se asustó también (no se sabe muy bien de qué) días después porque parecía que aún llevaba el susto en el cuerpo. "Déjame en paz, ¿por qué me haces esto?", le decía a aquel monstruo que parecía tenerla verdaderamente atemorizada.

9 Cuando la mandó "un beso a la enana"

María Patiño le manda "un beso a la enana" en 'Socialité'

Una de las mayores cagadas de María Patiño fue durante la despedida de una conexión con Chiqui y su entonces marido Borja en 'Socialité'. "Un beso a la enana, que debe estar perfecta y maravillosa", dijo la presentadora refiriéndose a la hija de la pareja. Un comentario que podría malinterpretarse por la estatura de la que fuera concursante de 'Gran Hermano'. Para rematar y quizá arreglar su equivocación, María Patiño añadía un "a vuestra hija" final que no dejaba lugar a la duda.

10 Cuando 'Socialité' cumplió 200 años

María Patiño en el aniversario de 'Socialité'

Ya es difícil que un programa aguante más de 100 días en emisión, pero ¿200 años? Pues técnicamente imposible (al menos, por el momento). Pero esa facilidad para meter la pata de María Patiño de la que ya hemos hablado hizo que la presentadora contara en directo en 'Socialité' lo "especialmente feliz" que se encontraba por cumplir dos siglos cuando el espacio de los fines de semana de Telecinco que presenta celebraba llevar 200 programas en antena.

11 Cuando se asustó de su propia sombra

María Patiño se asusta de su sombra en 'Sálvame'

Que María Patiño es una persona asustadiza ha quedado más que demostrado en los últimos años. Como ya se ha comentado antes, en el plató de 'Socialité' han sido varias veces las que ha sido víctima de algún susto. Lo que nadie podía esperar es que la presentadora se asustara de su propia sombra al moverse en una silla en 'Sálvame'. El resto de colaboradores no daban crédito a lo que acababa de pasar. "Me he asustado conmigo misma, perdón", reconocía la colaboradora provocando las risas de sus compañeros.

12 Cuando se convirtió en la coach motivacional que todos necesitábamos

El "No dejes de soñar" de María Patiño en 'Sálvame'

2019 estaba siendo un año muy duro, a muchos nos costaba pensar en que aún quedaban unos meses de año y la cosa no mejoraba, entonces llegó ella. María Patiño dio el discurso motivacional que todos necesitábamos en 'Sálvame'. Y lo hizo con la canción que ya se ha convertido en algo así como su himno. María Patiño diciendo "Jorge, si tú tienes un sueño, lucha por él. Cógelo y no lo sueltes, Jorge" al ritmo de "No dejes de soñar" de Manuel Carrasco pone los pelos de punta a cualquiera y levantarían los ánimos hasta al más pesimista.