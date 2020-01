Lydia Lozano defiende a Belén Esteban ante Mila Ximénez: "Ha dado un titular por dinero"

Mila Ximénez ha dado una exclusiva a Lecturas explicando cómo se ha sentido tras salir de la casa de Guadalix. A la exconcursante de 'GH VIP 7' no la ha sentado nada bien las críticas que ha tenido durante el concurso por parte del público, pero mucho menos las que ha recibido de sus compañeros de 'Sálvame'. Dentro de la casa ella pensaba que todos los colaboradores del programa le estaban apoyando, pero no fue así y ahora ha mostrado su tristeza al conocer esto: "Cuando vuelva a la televisión, me quedaré con quien me tenga que quedar", indicaba en la entrevista de Lecturas.

Mila Ximénez y Belén Esteban

La persona que más la ha decepcionado ha sido Belén Esteban, quien pidió en varias ocasiones que la expulsaran de la casa y además apoyo el concurso de la ganadora del reality, Adara Molinero: "Ha cumplido su venganza", confesaba Ximénez. "Si me odia, no entiendo por qué fuerza ser mi amiga".

La princesa del pueblo no podía dar crédito a lo que estaba escuchando y no entendía a qué se refería su compañera con "vengarse": "He sido libre, a veces podía haber hablado más y no lo he hecho", indicaba muy molesta. Esta considera que solo ha habido dos cosas que la hayan podido molestar a Ximénez: "Dije que su concurso fue una mierda, luego me disculpé y cambié el término por pésimo. También pedí que la expulsaran en alguna nominación. Eso es lo que ha dicho Belén Esteban", defendía.

Además ha abierto la posibilidad a que alguien este malmetiendo en su relación con Mila Ximénez: "Sé quién eres, la que le está poniendo la cabeza así y diré tu nombre", advertía a la persona que esté detrás de este "envenenamiento" tanto a sus compañeros como al resto del programa: "Yo lo afirmo, que me quiere hacer daño y me parece vergonzoso".

La opinión de más compañeros de 'Sálvame'

Otros tertulianos del programa han reaccionado a las declaraciones de Mila Ximénez, las cuales consideran que no ha sido nada justa con Esteban. "Debería estar orgullosa de los compañeros en general y estoy siendo muy justa con alguien a quien quiero", comenzaba María Patiño. Después de ver un poco la actitud con la que podría volver Ximénez al trabajo, lo tiene claro: "No se si la perderé, espero que no, pero estoy muy orgullosa de lo que he hecho por ella en este concurso porque he creído firmemente en ella", terminaba.

"Creo que Mila, al no ver los vídeos, ha dado un gran titular por dinero", explicaba Lydia Lozano, que además considera que lo que ha dicho la finalista de 'GH VIP 7' no lo piensa realmente: "Hay que ver los vídeos y ver lo elegantes que hemos sido con ella. A Belén Esteban le dimos tarde tras tarde y no fuimos nada educados", admitía la tertuliana.