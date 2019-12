El enfado de Carlota Corredera con el reportero Sergi Ferré: "Te he escuchado cómo decías que soy muy lenta"

El tema del momento es el triángulo amoroso que une a Adara Molinero, Gianmarco Onestini y Hugo Sierra. 'Sálvame' no ha querido perder la oportunidad de preguntarle en directo a Sierra por su relación con la ganadora de 'GH VIP 7' y la reciente exclusiva que ha concedido hablando del tema a una conocida revista. Así, uno de los reporteros habituales del programa, Sergi Ferré, se ha desplazado hasta Palma de Mallorca para recoger las declaraciones quien fue ganador de 'GH Revolution'.

Carlota Corredera y Sergi Ferré, en 'Sálvame'

Cuando iba a comenzar a entrevistar a Hugo, Ferré se quejó de la lentitud de la presentadora en plató, Carlota Corredera, para darle paso: "Es muy lenta mi compañera dando paso". A la presentadora le cambió la cara al escuchar ese inoportuno comentario y tras las declaraciones de Hugo quiso aclarar las cosas con su compañero.

"O sea, Sergi, que se ha escuchado cómo decías que soy muy lenta dando paso. Yo respeto mucho tu trabajo, impecable. Siempre defiendo el trabajo de calle. Estaba acabando Antonio David, por eso no te he dado paso, no porque sea lenta, sino que lo he dado cuando he podido. Un abrazo", dijo Carlota. Ferré quiso dar su opinión, pero Corredera le cortó rápidamente para continuar: "Que la gente sepa que no pasa absolutamente nada, que esto es curro".

Defiende la labor del reportero

Desde plató, Ylenia aclaraba: "Son cosas del directo". Unas palabras que la presentadora ha secundado y volvió a recalcar en tono conciliador: "No pasa nada". Corredera también quiso defender la labor de los reporteros a pie de calle: "Entiendo que estés aburrido de poder respetar el trabajo que estás haciendo" y concluyó: "Tú haz tu trabajo y yo te mando un aplauso a ti y al compañero cámara".