Cristina Cifuentes, invitada sorpresa de 'Sábado deluxe' el 11 de enero

Apenas un día después de que Cristina Cifuentes confirmara a través de Twitter que no participaría en 'Supervivientes 2020', la expresidenta de la Comunidad de Madrid se ha convertido en la invitada sorpresa de 'Sábado deluxe', tal y como anunció la propia directora del programa, en 'Sálvame', Patricia González, en la tarde del viernes 10 de enero.

Carlota Corredera habla de la entrevista a Cristian Cifuentes en 'Sálvame'

Antes de dar el nombre, los colaboradores del programa de las tardes de Telecinco fueron descubriendo la identidad de la invitada sorpresa, en un desfile en el que cada uno dio sus primeras impresiones. "Me parece una entrevista que puede ser espectacular por el momento político", declaró Kiko Matamoros, mientras que Alonso Caparrós la calificó de "brutal". "Inesperada y ojalá abra puertas a otras entrevistas", deseó Gema López.

En cuanto Kiko Hernández y Rafa Mora, ambos se mostraron muy sorprendidos e incluso incrédulos ante la entrevista a la expresidenta. Lydia Lozano vaticinó que "va a revolucionar las redes mañana" antes de que González diera a conocer el nombre de Cifuentes como invitada de 'Sábado deluxe' y recibiera la enhorabuena de los colaboradores de 'Sálvame' por haber conseguido que acudiera al programa. "Estamos muy agradecidos", aseguró Patricia.

"Vamos a hablar de absolutamente todo"

"Vamos a hablar de absolutamente todo. No ha puesto ninguna condición", desveló la directora, que adelantó que se hablaría "de política, de su vida personal, de su salida de la política, de feminismo y de la situación política actual". "Viene con el corazón abierto, a divertirnos y a divertirse", declaró González, tras lo cual Carlota Corredera alabó que "no haya puesto vetos". "Es muy valiente", destacó Gema López. "La habíamos tanteado hace un tiempo, no llegamos a cristalizar y a raíz de los rumores de esta semana sobre su posible participación en 'Supervivientes', hemos retomado el tema", concluyó la directora.