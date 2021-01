Estas serán las imitaciones de la gala final de 'Tu cara me suena 8'

Al finalizar la segunda semifinal de 'Tu cara me suena 8', hemos descubierto qué concursantes ganarían una plaza en la final, al igual que hizo Jorge González en la primera semifinal del talent musical presentado por Manel Fuentes. Nerea Rodríguez, Cristina Ramos, Gemeliers y Rocío Madrid completan la lista de finalistas, dejando a María Isabel, Belinda Washington, Mario Vaquerizo y El Monaguillo fuera de la gran final.

Jorge González es uno de los finalistas de la octava edición de 'TCMS'

Tras saber quiénes competirían por hacerse con la victoria en la gala final que tendrá lugar la próxima semana y en directo, Fuentes ha pedido a todos los concursantes que escojan a quién quieren imitar. Todos lo tenían muy claro, especialmente Gemeliers, que se meterán en la piel de Alejandro Sanz, pues es "el ídolo" de Daniel Oviedo. "Yo siento debilidad por una persona en este mundo, sé que es muy complicado y no sé si me va a salir, pero lo llevo en mi corazón desde chico", ha explicado Dani sobre su elección, aunque todavía no sabe qué canción escogerán su hermano Jesús y él.

Cristina Ramos no lo tenía tan claro. Tras mucho titubear, la canaria se ha decantado por el tema "This is me", de la película "El gran showman". Tanto su compañero Jorge González como Carlos Latre han aplaudido su decisión. El extriunfito también ha tenido que elegir su canción para la final y él lo tenía mucho más claro: "Héroe" de Antonio Orozco, un tema que le ha acompañado durante la pandemia y que va a dedicar "a todos los héroes" que han luchado contra el virus. Nerea Rodríguez sí que sabía con certeza a quién quería imitar: "Me encanta una artista que es increíble, que es Christina Aguilera, quiero ponerme en su piel", explicaba la cantante. Rocío Madrid también lo tenía claro: "Elegida estaba ya. Es un grupo que ha marcado mi infancia, mi adolescencia y mi vida: Mecano con "Me cuesta tanto olvidarte" a piano y voz".

Así será la gran final

En la gala final descubriremos qué canciones han sido las elegidas finalmente por Nerea y Gemeliers, y será el público desde casa quien decida quién se hace con la victoria en esta octava edición de uno de los concursos más exitosos de Antena 3. El resto de concursantes que no se han clasificado para la final también actuarán por última vez, aunque todavía no se ha desvelado a quiénes imitarán.