Así ha sido la visita de Alaska a 'TCMS' imitando a Samantha Fox y siendo imitada por El Monaguillo

Este viernes 20 de marzo, Alaska se convirtió en gran protagonista de 'Tu cara me suena'. La reconocida artista visitó el programa y lo hizo con una misión muy especial: acompañar a su marido Mario Vaquerizo en una de las imitaciones. Después de caer en la casilla "Trae a un amigo" una semana atrás, el cantante optó por ella para realizar con él la imitación correspondiente. Juntos se pusieron en la piel de Sabrina y Samantha Fox interpretando el conocido tema "Call me". Lo hicieron con gran acierto y es que el jurado no dudó en destacar la conexión entre ambos y el buen trabajo hecho, especialmente de ella, que tal y como destacó Lolita Flores, "no parecía en absoluto Alaska".

Alaska, Mario Vaquerizo y El Monaguillo en 'TCMS 8'

La cantante, antes de subirse al escenario, quiso charlar con Manel Fuentes y el resto de concursantes tras el clonador. El presentador destacó que nos encontrábamos "ante un momento histórico para 'Tu cara me suena' y para la historia de la televisión" mientras que Alaska se mostró feliz de "por fin conocer a esta gran familia que me ha nacido sin yo pretenderlo". Esta explicó que "en casa no se habla de otra cosa" que no sea el formato y confesó que tantas son las horas de conversación sobre 'Tu cara me suena' y sus integrantes en su hogar que "yo ya me sé todos vuestros secretos".

¿Directa a 'TCMS 9'?

Alaska confesó que había decidido sumarse a esta aventura por su marido y es que esta ha sido la primera vez en la que la cantante ha realizado una imitación en público. Y sin duda, arrasó ya que su parecido con la artista en la realidad era más que evidente. Pese a este éxito y a la petición de Mario Vaquerizo de tenerla en la novena edición, Alaska dejó muy claro que "esto ha sido un acto de amor" y que no la vamos a ver más en el formato ya que ella prefiere centrarse en su carrera musical y no entrar a imitar a otros cantantes en el exitoso talent show de la cadena. Lolita lo entendió pero sí dejó claro que "la estrella de esta noche has sido tú, los demás somos simples artistas, pero tú eres una estrella y lo que has hecho ha sido con amor. Nos hemos divertido mucho".

La imitación de El Monaguillo

Pero la cosa no quedó ahí y es que Alaska además tuvo que convertirse en profesora ya que El Monaguillo tuvo que afrontar el complicado reto de imitar a Alaska... delante suya. El cómico interpretó el tema "El rey del glam" de Alaska y Dinarama y sin duda, lo hizo también con gran acierto. La cantante se mostró muy satisfecha del trabajo hecho por Monaguillo y al igual que el jurado, no dudó en felicitarle. Por su parte, este confesó que "lo he querido hacer con mucho respeto, quería buscar la imitación (...) llevo 46 años de mi vida viéndola y quería hacerlo bien". Carlos Latre por su parte no dudó en ponerle más humor (si cabe) al momento y comparó el look de Monaguillo con el de la mismísima Pantoja de Puerto Rico, uno de sus personajes más conocidos de 'Crónicas marcianas'.