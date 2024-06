Por Almudena M. Lizana |

Con la expulsión disciplinaria de Ángel Cristo Jr., se abrió una nueva oportunidad para Blanca Manchón y para Kiko Jiménez, quienes quedaron en las manos de la audiencia para ocupar el hueco que había dejado el hijo de Bárbara Rey tras saltarse las normas del programa producido por Cuarzo.

'Supervivientes 2024'

El domingo 2 de junio de 2024, ' Supervivientes ' desvelaba quién era la persona que se había salvado de la expulsión definitiva,provocando así el adiós de Jiménez, que podrá así reencontrarse con su novia Sofía Suescun antes de que ella empiece su aventura en ' Supervivientes All Stars '.

"Aguantar 87 días como has aguantado tú, con sentido del humor, pescando, haciendo todo y más no es nada fácil y dándolo todo en las pruebas, entreteniendo al público...", le decía Sandra Barneda, intentando consolarle a pesar de que él ya se mostraba derrotado y a punto de llorar por su expulsión definitiva del reality de supervivencia.

Una oportunidad aprovechada

"Gracias de verdad. Me da pena, llevas razón en lo que dices. He sentido que he aprovechado esta oportunidad. Pensar que ya no volveré a ver este sitio al que odias, pero le coges cariño... Hemos vivido muchas cosas aquí, Es muy duro, pero es entonces cuando te das cuenta de lo bonito que es. He vivido cosas maravillosas, como la noche con Sofía", respondía Kiko Jiménez, antes de romper en llanto ante la audiencia de 'Supervivientes'.