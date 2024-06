Por Alejandro Burrueco Marín |

Pese a que Maite Galdeano sea la suegra de Kiko Jiménez, la navarra no fue a la isla de 'Supervivientes' para verlo a él exactamente, sino a Rubén Torres. De hecho, en la gala del jueves 30 de mayo, Galdeano recibió al concursante con un masaje, aunque luego Jorge Javier Vázquez confirmó que la madre de Sofía Suescun podría pasar la noche con el resto de los concursantes en Cayo Paloma, lo que desató la pasión entre ella y Torres.

Maite Galdeano masajeando a Rubén Torres en 'Supervivientes'

, aunque ella ya había estado en Honduras durante la edición de 'Supervivientes 2020'. Galdeano tenía claro que dormiría a su lado: "". Ambos se sinceraron para conocerse un poco más durante la noche y la navarra le relató sus puntos fuertes y también los débiles. "", le acabó diciendo Galdeano sin ningún tapujo,

Una vez amaneció, el bombero le dedicó uno de sus bailes sensuales a Galdeano mientras ella permanecía tumbada en la arena, aunque justo después tuvieron que despedirse, ya que la navarra volvía a España. Torres, por su parte, narró a Sandra Barneda el domingo 2 de junio en 'Tierra de nadie' que el encuentro había sido muy bonito y que Maite era muy simpática, por lo que acabó por besarla: "Me dejé llevar". Galdeano estaba en el plató y reaccionó a sus palabras: "Le he gustado y eso es lo bueno, me ha dicho que le espere"

La reacción del yerno

En la misma gala Kiko Jiménez resultaba ser eliminado ante Blanca Manchón, por lo que tenía vía libre para hablar con su defensora. Su suegra le contó los detalles del encuentro con Torres, incluido el beso: "Se me fue un poco la cabeza de la emoción, ya sabéis que el enamoramiento trae este tipo de situaciones". La noticia provocó el shock de Jiménez: "Me alegro por ti, como en el amor no tienes mucha suerte...".