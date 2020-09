'Estoy vivo' "ficha" a Anne Igartiburu y Albert Barniol ('El Tiempo') en su cuarta temporada

La cuarta temporada de la serie 'Estoy vivo' ya está en marcha. Televisión Española junto a Good Mood y Globomedia (The Mediapro Studio) iniciaron el pasado mes de agosto las grabaciones de la nueva tanda de episodios que llegarán en unos meses al prime time de La 1. La ficción seguirá contando con rostros como Javier Gutiérrez, Alejo Sauras o Jesús Castejón al frente, pero ahora hemos sabido que a ellos se les unirá (aunque en un solo capítulo), dos presentadores de la pública.

Anne Igartiburu y Albert Barniol

Tal y como Televisión Española ha avanzado en su 'Telediario', Anne Igartiburu y Albert Barniol aparecerán en uno de los episodios de la cuarta temporada. La noticia se daba con un reportaje en el que hemos podido ver algunas de las primeras imágenes de la nueva tanda y donde se ha explicado el motivo de este doble cameo. "Nuestros personajes están intentando encontrar una antena y qué mayor antena, no solo en España sino en Europa, que el Pirulí de Torrespaña. Por eso venimos aquí", explica en dicha pieza el protagonista de la serie Javier Gutiérrez.

Para lograr pasar desapercibidos en las instalaciones de TVE en Madrid, Márquez y Sebas se harán pasar por un peluquero y un maquillador que trabajarían en la cadena pública. En los pasillos se encontrarán con Anne Igartiburu, conductora de 'Corazón' en La 1, a la que Sebas no dudará en felicitar por su trabajo anual en las Campanadas de Nocheviaja. "No se equivoca nunca", afirma este, a lo que la vasca no duda en responder que "no es muy difícil ya que solo hay que contar hasta 12", en la escena que el 'Telediario' ha emitido en primicia.

Laia Manzanares sigue en 'Estoy vivo'

Por otro lado, también vemos como ambos se terminan colando en el plató de 'El Tiempo', donde se encuentran con Albert Barniol, uno de los presentadores de dicho espacio. "'El Tiempo' puede ser el meteorológico o el cronológico y esto es algo que tiene mucho que ver con la serie, así que seguro que casa perfectamente en la historia", afirma el meteorólogo a los micrófonos de los Servicios Informativos de la cadena en un reportaje en el que también se avanza que seguirá en al serie la actriz Laia Manzanares, en el papel de Carlota. Esta se hace pasar por guardia de seguridad para acceder a TVE. "Solo puedo decir que somos profesionales y habrá una misión conjunta", adelanta la intérprete.