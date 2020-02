'Estoy vivo' renueva por una cuarta temporada en TVE

La historia de Márquez y los suyos no ha llegado a su final. Televisión Española y Good Mood y Globomedia (The Mediapro Studio) han decidido renovar 'Estoy vivo' por una cuarta temporada. Después de que Fernando López Puig afirmase semanas atrás que la cadena pública sí se estaba planteando muy seriamente esta renovación, finalmente esta se ha hecho efectiva. Aunque no avanzó demasiado, el directivo sí quiso contar que nos encontraríamos ante una tanda con menos carga dramática que la tercera, y es que en la mayoría de tramas que vertebraron esta tanda predominó este género.

En cuanto al reparto, tampoco conocemos que rostros participarán en esta cuarta temporada que Good Mood y Globomedia ya preparan, pero lo que sí parece seguro es que volveremos a ver a Javier Gutiérrez y Alejo Sauras. Las actrices Cristina Plazas, Anna Castillo y Lucía Caraballo que volvieron al final de la tercera temporada es más que probable que también formen parte de esta nueva etapa, aunque ni cadena ni productora han querido pronunciarse al respecto. Por su parte, sí es una verdadera incógnita si algunos de los fichajes que vivió la serie en su tercera tanda, como Jan Cornet o Aitana Sánchez-Gijón, repetirán en esta o no.

¿Podría ser una franquicia?

Meses atrás, en un encuentro de FormulaTV con Daniel Écija, creador de la ficción, este explicó que en cuanto se terminó de producir la tercera tanda, el equipo ya estaba esbozando una cuarta, que posteriormente fue presentada a Televisión Española para lograr esta esperada renovación. El showrunner además se mojó en cuanto a la creación de una posible marca franquicia se refiere, afirmando que "nunca diría que no a eso. Lo que es importante es tener la suficiente base creativa y pasión para abordarla. El conflicto no es tanto plantearnos crear una marca franquicia, sino tener la vocación y el tiempo, la ilusión de poder hacerlo. Esta serie es susceptible a franquiciar y tiene una entidad propia (...) tiene personajes propios e idioma propio, es algo complicado y 'Estoy vivo' lo tiene".

Así funcionó la tercera temporada

La tercera tanda de 'Estoy vivo', emitida entre septiembre y diciembre del pasado año 2019, promedió una audiencia del 9,2% de share y 1.388.000 espectadores. La apuesta perdió -2,3 puntos respecto a la segunda tanda y 4,9 puntos en cuanto a la primera. Por su parte, la serie tuvo 381.000 espectadores menos en emisión lineal respecto a la segunda tanda y 775.000 espectadores respecto a la primera. Pero cabe destacar que 'Estoy vivo' siempre se ha situado por encima de la media de La 1 en diciembre y está cerca del dato logrado por La 1 en noviembre (9,8%) y en su periodo se emisión se convirtió en todo un éxito en diferido, siendo una de las apuestas más seguidas en este tipo de consumo televisivo, algo que evidencia la nueva forma de consumo televisivo de muchos espectadores.