'Estoy vivo' vive el inesperado "embarazo" de un protagonista y un impactante encuentro en el 3x09

El gran peligro al que se enfrenta la humanidad está a punto de terminar con todo en 'Estoy vivo'. Este jueves 14 de noviembre, La 1 emitía el noveno episodio de la tercera tanda y lo hacía con grandes sorpresas, varias revelaciones y un inesperado giro que podría cambiar el destino de sus protagonistas. La acción arrancaba exactamente donde la dejamos una semana atrás: con el secuestro de Verónica. Era entonces cuando descubríamos que el responsable del mismo era Antuán, el peligroso narcotraficante que fue detenido un episodio atrás y que reconoció a la comisaría cuando la vio. ¿Por qué se conocen? ¿Por qué debería estar muerta según él? ¿Se refería a Verónica o a Laura?

Verónica, secuestrada en 'Estoy vivo'o

¿Quién es realmente Verónica?

Pocos minutos después descubríamos la respuesta: el cuerpo en el que se ha instalado Laura es el de una policía corrupta. Sí, Verónica era una comisaría que se encontraba realizando negocios muy turbios con Antuán; se había quedado con mucho de su dinero y por este creía que había terminado con ella, como venganza. Laura ha tenido la mala suerte de terminar recayendo en un "traje" que podría arruinarle la vida y es que más allá de estar en grave peligro de muerte por parte del narcotraficante, que le reclama la cuantiosa suma de dinero que le debe, nos encontramos con Alicia, quién tiene muy claro que Verónica es corrupta y debe terminar entre rejas. Porque sí, esta es otra de las grandes sorpresa del episodio: Alicia en realidad es una agente de asuntos internos que ha llegado a Vallecas para investigar a Laura.

Así se lo hace saber a Santos, quien duda en un primer lugar de esta hipótesis pero acaba dándose cuenta que sí sucede algo raro; sucede con ella... pero también con Márquez. Ambos terminan convencidos que él también está implicado en el asunto, por ello no dudará en pegarse a su amigo para conocer la verdad. Es entonces cuando descubre que sí existe una relación muy íntima entre ambos... aunque lo que no imagina es la verdad sobre esta unión, ni imagina que son Vargas y Laura.

Carlota y El Enlace en 'Estoy vivo'

Iago y Susana: el encuentro más esperado

Al final del episodio, Verónica termina siendo rescatada gracias al amor de su vida; ella logra salvar su vida. Algo que no sucede con El Enlace y es que tras caer a la piscina de la casa de David, este ha sido infectado. ¿De qué? ¿Y por qué? Carlota da con la clave de todo: esa piscina contiene un líquido que no es simple agua, es un tipo de líquido amniótico que logra "embarazar" a las personas que entran en contacto con él, es decir, esas "luciérnagas" logran instalarse en esos cuerpos a través de esa piscina. Y es precisamente lo que ha pasado con Iago, y es que tal y como Carlota confirma: está embarazado, dentro de él contiene un "alien" que está dispuesto a acabar con su personalidad actual, quiere poseerle.

Este proceso no es sencillo y por ello vemos al chico sufrir, y mucho. ¿Podrá resistir? ¿Logrará desprenderse de ese "alien" que está ya dentro de él? Es una de las incógnitas que nos deja el episodio, pero lo que sí tenemos claro es que tiene a Susana más cerca que nunca. Y es que Adrián no duda en acercarse al amor de su vida para dejarle claro que está con él, que le ama y que todo va a pasar. Prácticamente entre delirios, Iago logra escuchar como su gran amor se encuentra a su lado, algo que le confirma Carlota. Pese a ello, no consigue ver su rostro, por lo que el esperado descubrimiento que posiblemente trastocará su vida por completo tendrá que esperar todavía más.

David y Márquez se enfrentan en 'Estoy vivo'

El verdadero origen de Carlota... casi al descubierto

Y mientras Iago lucha entre la vida y la muerte, Carlota sigue teniendo muy presente lo que ese Enlace le dijo días atrás: él tenía una vida como humano, por lo que ella debería tener familia también. La Pasarela se lo ha ocultado siempre pero ella también debió ser humana, debía tener un vínculo con más personas. Y es precisamente lo que le pregunta a los hologramas de dicho lugar, estos le responden negativamente en todo momento, sin cesar... hasta que ella se marcha de su piso. Es entonces cuando ese moderno aparato le descubre una imagen de su infancia, revelándonos otra gran sorpresa: sí, Carlota ha sido humana, ha tenido vida. ¿Quién será realmente entonces?

Los "aliens" ya están en la Tierra

Ha sido en este episodio en el que, por fin, las cartas se han puerto encima de la mesa. Márquez le ha dejado claro a David que sabe perfectamente quién es y conoce el peligro que está ayudando a traer a la Tierra. Por ello, el agente decide tomar una importante decisión: abandonar su vida actual y marcharse con su familia al encuentro de los mismos seres que han invadido sus cuerpos ya que han sido descubiertos y no pueden poner en peligro su plan. Es precisamente a dónde van, a una gran casa abandonada repleta de luciérnagas; parece que ahí se encuentran todos ocultos preparando su gran golpe para acabar con la Tierra. En su camino, David confirma que el planeta del que vienen "está arrasado" por lo que no tienen otra opción que ocupar el nuestro y se encuentra con el que parece ser el responsable de todo. Parece que por fin nos encontramos ante el gran y verdadero villano de la temporada.