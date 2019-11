'Estoy vivo' sorprende a sus fans con sus tres grandes revelaciones más esperadas en el 3x10

El final de temporada de 'Estoy vivo' se acerca y es por ello que todos los acontecimientos se siguen precipitando en Vallecas. La ficción creada por Daniel Écija bajo la producción de Good Mood y Globomedia vivió este jueves 28 de noviembre un episodio de infarto y es que dos de los protagonistas descubrieron dos importantes secretos y una tercera conoció, por fin, quién es realmente. Ha llegado el momento que las cartas se destapen, que la verdad se conozca y que todos se posicionen ante la que parece que será la lucha definitiva en la recta final de esta tanda de episodios.

Márquez y Verónica en 'Estoy vivo'

Márquez descubre quién es Susana

Verónica fue sin duda una de las grandes protagonistas del episodio y es que la cuenta atrás para reunir los dos millones de euros que la anterior "inquilina" de ese traje le había robado a Antuán estaba a punto de concluir. El narcotraficante no quería dejar nada al azar y por ello no dudó en secuestrar a Adrián para evitar que la comisaría le tendiese una trampa. Este comunicó su macabra estrategia mediante un vídeo en el que además afirmaba el chico había visitado habitualmente a la comisaría en su hogar, dejando en el aire un posible "affaire" entre ambos. Ante las dudas de infidelidad de Márquez, Laura decidió revelar la verdad: Adrián es en realidad Susana, el agente es su hija, esa es su verdadera identidad. Por fin, Márquez o mejor dicho, Vargas, descubría que había tenido a uno de los amores de su vida muy muy cerca.

Iago descubre quién es Susana y cómo está su hijo

Con Adrián a punto de morir, todo se precipitó y es que la prioridad era muy clara para todos: había que conseguir sí o sí el dinero, Adrián no podía morir. Tras dar con el escondite original del dinero y darse cuenta que alguien se lo había llevado, estos decidieron falsificar los dos millones de euros y se reunieron con Antuán y los suyos. Allí, descubrieron totalmente impactados que todo era una gran trampa; el narcotraficante se había llevado el dinero tiempo atrás y ahora lo único que pretendía era darle una lección a Verónica. Por ello, sus chicos le "devolvieron" a Adrián totalmente golpeado y al borde de la muerte. En ese instante, Laura y Márquez no dudaron en recogerle y gritar su nombre... gritar Susana. Fue entonces cuando El Enlace y ella vivieron el que sin duda ha sido el gran momento de toda la temporada: por fin Iago ha descubierto que el agente es en realidad la chica a la que ama. Ambos no dudaron en decirse una vez más lo que se querían mientras Adrián estaba a punto de morir, ante la angustia y dolor de Iago. ¿Será este el triste final de la pareja o Susana logrará sobrevivir? Lo descubriremos la próxima semana, pero antes, Susana no dudó en afirmarle a su chico que el bebé de ambos ya está sano y salvo, nada podrá pasar con él.

El Enlace se desprende de su luciérnaga en 'Estoy vivo'

Carlota conoce su verdadero origen

Pero la noche dio para muchísimo más y es que Carlota por fin ha descubierto su verdadera identidad. Ha sido en este episodio en el que hemos sabido por qué Inma la reconoció en el episodio anterior. ¡Es idéntica a su madre! Mediante varias fotografías pudimos comprobar que ambas eran totalmente iguales... ¿Por qué? La razón es bien sencilla, tal y como la chica le explicó a la Enlace, su hermana pequeña desapareció en extrañas circunstancias cuando era tan solo una niña. Y sí, los responsables de esta desaparición fueron La Directora y el resto de integrantes de La Pasarela. Carlota es en realidad esa hermana a la que Inma perdió cuando era tan solo una niña y sí, ya la ha recuperado. La Enlace conoció por fin la verdad: sí tiene una familia y todo este tiempo la Directora se lo ha ocultado. ¿Cómo reaccionará? ¿Habrá consecuencias?

Iago se desprende de su "luciérnaga"

Y por último, Iago fue protagonista de otro momentazo del capítulo y es que por fin se ha desprendido de la "luciérnaga" que invadía su cuerpo. En una extraño ritual, David y su mujer se unieron a él y lograron que esos "seres" se desprendiesen y se uniesen. De esta forma, El Enlace ha logrado "salvarse" pero la gran duda surge ahora: ¿Qué pasará con estos seres? ¿Están realmente dispuestos a invadir la Tierra como han amenazado? ¿Márquez y los suyos podrán salvar a la humanidad de este macabro final?