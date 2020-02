Estrella Morente, sobre su actuación en 'OT 2020': "No teníamos pensado nada"

La pasado noche, 23 de febrero, con la emisión de la sexta gala de 'Operación Triunfo' llegó una de las polémicas del día, que fue el añadido que le hizo Estrella Morente a 'Volver' cuando cantó junto a Nia en el programa de Televisión Española, haciendo una defensa de la tauromaquia tras unas palabras que pronunció Maialen unos días atrás en la academia.

Nia y Estrella Morente en 'OT 2020'

Ahora, una vez han pasado unas horas desde lo ocurrido, la cantante ha explicado a "¡Hola!" que "no, no teníamos presentado ni pensado nada, la verdad. Ha sido una cosa natural. Yo me guío por los impulsos naturales y eso es lo que he hecho: ser natural una vez más. La improvisación normalmente siempre surge a última hora".

Además, Morente también ha querido añadir que "siempre empiezo mis temas por bulerías, por tanto, normalmente tiro por la literatura y hago siempre alguna referencia a un poeta importante, en este caso ha sido José Bergamín. La libertad de la expresión es muy importante".

Nia explica lo que Estrella le dijo antes de la actuación

A pesar de estas explicaciones que ha dado la cantante a la conocida publicación, ha sido Tinet Rubira, productor del programa, el que ha querido dejar claro a través de sus redes sociales que "no estaba ni pactado, ni previsto. En ningún ensayo lo ha hecho. Ha sido una sorpresa para todos".

Por otro lado, Nia ha explicado durante el repaso de gala que "me dijo que iba a hacer unas cosas para calentar. Me asustó al principio porque creía que era otra canción y que no me la sabía, pero cuando me di cuenta de que volvió, respiré tranquila", a lo que la directora de la academia, Noemí Galera, ha querido añadir que "no era el lugar. Era el momento de Nia para que fuera la prota y para que estuvieran las dos juntas. Y acabó siendo su momento. Solo veremos la actuación si tu quieres".