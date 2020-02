'OT 2020': Lista completa de canciones de la Gala 7

'Operación triunfo 2020' está cerca de atravesar el ecuador. Poco a poco, vamos despidiendo a más jóvenes de la Academia, que este domingo 23 de febrero vivía la expulsión de Anne, frente a la salvación de Bruno y Flavio. La joven era una de las más queridas dentro del concurso, por lo que su partida ha sido un duro golpe para los concursantes, cada vez más conscientes de que nadie es intocable y que todos pueden correr el mismo destino que ella. Por eso, una buena canción en el reparto de temas es una pieza clave.

Gèrard y Eva cantan "The Locomotion" en la Gala 6 de 'OT 2020'

En la Gala 7, podremos ver las interpretaciones en solitario de Bruno, Hugo Cobo y Rafa Romera, que resultaron ser los nominados de la noche, con el consiguiente "privilegio" de poder defender su permanencia dentro de la Academia cantando un tema en solitario. En cambio, esta vez el favorito de la noche, Gèrard no podrá gozar de tal cosa, ya que en su caso el cariño del público le ha valido la inmunidad. De hecho, esto le ha venido como anillo al dedo al concursante, ya que Javier Llano le aseguró que, de haber sido el caso contrario, habría salido nominado.

Lista de canciones que interpretarán

- Tema grupal: Waka Waka, de Shakira

- Bruno: Llegué hasta ti, de Muerdo y Juanito Makandé

- Hugo: Genius, de Sia, Diplo y Labrinth

-Rafa: Cojo el saco y me retiro, de Astola

-Flavio y Gèrard: Never gonna give you up, de Rick Astley

-Maialen: Andar conmigo, de Julieta Venegas

-Eva y Nia: Don't start now, de Dua Lipa

-Jesús: Sábado por la tarde, de Claudio Baglioni

-Samantha: Human, de Christina Perri

-Anaju: Tusa, de Karol G y Nicki Minaj

Se avecinan más singles

Nada más comenzar el reparto de temas, Noemí Galera ha querido dar una buena noticia a tres de los concursantes. Y es que Nia, Jesús y Samantha van a comenzar a producir sus singles dentro de la Academia. Se unen así al pionero Javy Ramírez, que inició el camino con el ya célebre "Qué sabrá Neruda", y a Anne, Bruno, Hugo y Maialen, que recibieron la buena nueva antes del segundo pase de micros de la Gala 5.

En el caso de Samantha, la joven lleva ensayando desde las primeras semanas su tema propio, una canción lenta, carga de significado y poesía, y pausada acompañada de guitarra. Nia, en cambio, comenzó hace poco a darnos las primeras pistas de su canción, "Siete maravillas", algo que define como muy "tropical" y en la que quiere meter mucha percusión. Mientras, Jesús también ha presentado sus canciones y sí, hablamos en plural porque en su caso ha compuesto dos temas: "Colorete" y "Te anhelo". El joven también ha respetado su esencia, pausada y con toques flamencos, que mucho emulan un estilo similar al de Juanito Makandé.