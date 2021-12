Amazon Prime Video ha lanzado el suficiente contenido en el ocaso de 2021 como para mantenernos entretenidos durante las vacaciones. Los fogones de 'Celebrity Bake Off España' o la épica fantástica de 'La rueda del tiempo' son dos de los títulos que más huella están dejando, y probablemente lo seguirán haciendo en enero, ya que la plataforma azul no acometerá un gran despliegue en el arranque de 2022. Aun así, habrá algún que otro estreno destacable a lo largo de las próximas semanas.

'Simeone: Vivir partido a partido'

Por su cercanía al público local, quizá el lanzamiento más llamativo de enero sea el de 'Simeone: Vivir partido a partido', la docuserie que muestra las diferentes caras de Diego Simeone, exfutbolista y longevo entrenador del Atlético de Madrid. En el apartado de la ficción podremos ver la quinta temporada de 'This Is Us' o la comedia 'As We See It', cuyos protagonistas son tres veinteañeros que tienen trastorno del espectro autista.

Además, se incorporarán unas cuantas cintas que apelarán a públicos muy diferentes. Por un lado, "Hotel Transilvania: Transformanía" tratará de llamar la atención del sector infantil, mientras que "After. Almas perdidas" puede ser un auténtico bombazo al formar parte de una franquicia muy atractiva para adolescentes y jóvenes. Más adelante, ya en febrero, se producirá el regreso de 'The Marvelous Mrs. Maisel', que finalmente lanzará su cuarta entrega.

Estrenos de series

- 'As We See It' (Estreno - 21/1)

- 'This Is Us' (Temporada 5 - 27/1)

- 'Vox Machina' (Estreno - 28/1)

- 'Simeone: Vivir partido a partido' (Estreno - Por confirmar)

Estrenos de películas

- "After. Almas perdidas" (3/1)

- "García y García" (5/1)

- 'The Tender Bar' (7/1)

- "Hotel Transilvania: Transformanía" (14/1)

- "La última gran estafa" (14/1)

- 'The Ice Road' (21/1)

- "El espía inglés" (27/1)